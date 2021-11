Sør-Afrika: – Straffes for oppdagelsen av omikron

En rekke land har ilagt innreiserestriksjoner på reisende fra land i sørlige Afrika. Sør-Afrika mener de straffes for godt vitenskapelig arbeid.

Flere europeiske borgere forsøker å komme seg hjem fra Sør-Afrika. Lørdag fylte de opp kafeer på flyplassen i Johannesburg, mens de frenetisk forsøkte å nå fram til ambassader og reiseselskap. Foto: Jerome Delay / AP Photo / NTB

27. nov. 2021 16:53 Sist oppdatert 13 minutter siden

Flere og flere land har i full hast innført restriksjoner på reiser fra det sørlige Afrika lørdag. Australia, Brasil, Canada, Iran, Japan, Thailand og USA har sluttet seg til blant annet Storbritannia og Tyskland og innført restriksjoner for å begrense spredningen av den nye omikronvarianten av koronaviruset. Også land i Midtøsten og Nord-Afrika har innført restriksjoner. Foto: Jerome Delay / AP Photo / NTB

Flere og flere land har i likhet med Norge i full hast innført restriksjoner på reiser fra det sørlige Afrika. Australia, Brasil, Canada, Iran, Japan, Thailand og USA har sluttet seg til blant annet Storbritannia og Tyskland og innført restriksjoner for å begrense spredningen av den nye omikronvarianten av koronaviruset.

Også land i Midtøsten og Nord-Afrika har innført restriksjoner.

Sør-Afrika på sin side ser på restriksjonene som en straff for oppdagelsen av varianten.

Straffes

– Fortreffelig vitenskapelig arbeid burde bli applaudert, ikke straffet, sier Sør-Afrikas utenriksdepartement i en uttalelse.

Departementet påpeker at varianten finnes i flere land, og sier at Sør-Afrikas «testkapasitet og akselererte vaksinasjonsprogram, støttet opp av et vitenskapelig miljø i verdensklasse, bør føre til ro blant våre globale partnere i visshet om at vi kan håndtere pandemien på lik linje med dem.»

Lørdag ettermiddag opplyste Storbritannias helseminister Sajid Javad at landet hadde oppdaget sine første to smittetilfeller med den nye varianten. Fra før har varianten blitt bekreftet i Hongkong, Botswana, Belgia og Israel, i tillegg til landet som først opplyste om den – Sør-Afrika.

Ifølge myndighetene i flere av landene er smittetilfellene knyttet til reisende fra det sørlige Afrika.

Vil reise hjem

Flere europeiske borgere forsøker å komme seg hjem fra Sør-Afrika. Lørdag fylte de opp kafeer på flyplassen i Johannesburg, mens de frenetisk forsøkte å nå fram til ambassader og reiseselskap.

Mange forsøker å få tak i billetter til flyginger via andre afrikanske land, som Etiopia og Kongo, som ennå ikke er svartelistet.

– Det var ikke plass på noen av flyene, så vi måtte bestille nye billetter. Vi tok det første som var tilgjengelig, forteller den tyske studenten Laura Herde til AFP.

Andre som hadde fått tak i billetter var belgiske Valerie Leduc og hennes venninne. De får reise om tre dager via Etiopia.

– Vi følte at vi hadde gjort noe kriminelt, sa Valerie, som ikke fikk ta det planlagte flyet hjem via Zürich, etter at Sveits stengte ned all luftfart fra Sør-Afrika.

Nye vaksiner

Forskere jobber nå med å finne ut mer om omikronvarianten, som synes å være mer smittsom enn den dominante deltavarianten. Det høye antallet mutasjoner i piggproteinet i varianten har ført til bekymring for om vaksinene som er i bruk i dag vil være mindre effektive mot den.

Flere legemiddelselskaper, blant annet AstraZeneca, Moderna, Novavax og Pfizer, har sagt at de vil tilpasse vaksinene sine til omikron. Ifølge Pfizer og samarbeidspartneren Biontech vil det ta omkring 100 dager å gjøre endringen.

Direktøren for Oxford Vaccine Group, professor Andrew Pollard, er forsiktig optimist med tanke på vaksinenes effektivitet mot varianten. Ifølge Pollard er de fleste mutasjonene i omikron i lignende områder av viruset som tidligere varianter.

– Til tross for de mutasjonene har vaksinene vært effektive mot de tidligere variantene. Vi har kommet oss gjennom alfa, beta, gamma og delta, sa Pollard til BBC Radio.

– Vi er forholdsvis optimistiske til at vaksinen fortsatt bør virke mot den nye varianten, med tanke på å forebygge alvorlig sykdom, men vi må nok vente flere uker for å få det bekreftet.

Oxford Vaccine Group står bak vaksinen til AstraZeneca.

Hamstring

Flere eksperter har pekt på at varianten har kommet som en følge av at rike land har hamstret vaksiner. De mener det har ført til en forlengelse av pandemien.

Færre enn 6 prosent av Afrikas befolkning er fullvaksinert og millioner av helsepersonell og sårbare mennesker har ikke fått første dose. Det bidrar til raskere smittespredning og flere muligheter for viruset til å mutere.

– En av nøkkelfaktorene til utspring av nye varianter kan være lav vaksinasjonsdekning i deler av verden. WHOs advarsel om at ingen er trygge før alle er det bør tas til etterretning, sier Peter Openshaw, som er professor i eksperimentell medisin ved Imperial College London.

– Global utrulling av vaksiner er helt nødvendig, sier han.