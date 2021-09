Denne uken kan avgjøre Joe Bidens ettermæle: «Jeg er født optimist»

Joe Biden har nesten tom ukeplan, men dette kan likevel bli hans travleste dager noen gang.

USAs president Joe Biden fikk mandag en tredje sprøyte med vaksine mot covid.

9 minutter siden

Mandag klokken 13 lokal tid ruslet USAs president Joe Biden de få skrittene fra Det ovale kontor til kontorbygget ved siden av. Der skulle han få påfyll av covid-vaksinen, en tredje sprøyte.

– Har dere noen gang trodd at dere skulle se pressen møte opp for å se på at noen får sprøyte? Ikke jeg heller, lo han.