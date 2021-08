En brennende «skrekkfilm» – som også kan komme til Norge

For forsker Nikos Evangeliou er klimautslippene allerede blitt personlig. Hjemme i Norge må han se på hvordan barndomsøya i Hellas brenner.

På Nikolaos Evangelious barndomsøy pågår det akkurat nå en desperat kamp for å stoppe flammene. Her blir mennesker evakuert fra øya i dag.

Nå nettopp

Norskgreske Nikolaos Evangeliou sitter hjemme i Oslo-området og ser på et satellittkart over hjemlandet Hellas. Det digitale kartet viser den atmosfæriske sirkulasjonen i området. Over barndomsøya Evvia er det knallrødt.

– Man regner nå med at 500 kvadratkilometer er brent ned. Og brannen fortsetter, sier Evangeliou til Aftenposten.