Må Putin vinne landområder før Ukraina-krigen kan avsluttes?

Med stadig større ødeleggelser og menneskelige tragedier tvinger spørsmålene seg frem: Hvordan slutter krigen? Og hva vil være en seier – for hvem?

En stridsvogn tilhørende prorussiske styrker kjører gjennom Popasna i Øst-Ukraina 26. mai.

15 minutter siden

Tre måneder inn i krigen mener enkelte ukrainske ledere at alle russiske soldater må fjernes fra alt ukrainsk land. Noen østeuropeiske ledere mener ideen om en forhandlet slutt er farlig.

Andre stemmer i Vesten, anført av president Emmanuel Macron i Frankrike, antyder at Ukraina må inngå territorielle kompromisser for å få en rask avslutning på krigen. Blant dem er Henry Kissinger (99), tidligere amerikansk utenriksminister. Mandag sa han at Ukraina nok må gi fra seg noen områder for å oppnå fred.