Boris Johnson vakler videre. Hvem som kan overta om han faller, er uklart.

Dersom Boris Johnsons misfornøyde partifeller hadde hatt et alternativ til statsministeren, ville sjansen deres vært større for å få ham vraket.

Boris Johnson samlet regjeringen dagen etter mistillitsvotumet. Ved siden av ham satt finansminister Rishi Sunak.

32 minutter siden

«Et overbevisende resultat», oppsummerte britenes statsminister Boris Johnson, etter at partifellene hans stemte over et mistillitsforslag i Parlamentet mandag.

Han fikk støtte fra 211. Mot seg fikk han 148 stemmer. De fleste kommentatorene oppsummerte med at det var et overraskende stort mindretall.