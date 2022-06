Reuters: USA vil sende tyngre missildroner til Ukraina

Nyhetsbyrået Reuters melder at USA planlegger et våpensalg som vil gi Ukraina tilgang til langt mer sofistikerte droner enn de har hatt hittil i krigen.

En MQ-1C Gray Eagle fotografert i 2013.

Tuva Hilton

6 minutter siden

USA planlegger å selge høyteknologiske droner som kan utstyres med missiler til Ukraina i løpet av de neste dagene. Det forteller anonyme kilder til nyhetsbyrået Reuters.

Våpnene som Biden-administrasjonen planlegger å selge til Ukraina heter MQ-1C Gray Eagle.

Gray Eagle-dronene kan fly lengre og bære tyngre enn dronene ukrainerne har brukt hittil i krigen. Dronene kan fly i mer enn 30 timer og samle enorme mengder data for ukrainsk etterretning.

Kan avfyre «Hellfire»

De kan også bære inntil åtte Hellfire-missiler på 45 kg hver. Det er en dobling av vekten som de nåværende dronene ukrainerne bruker, kan bære.

Hellfire-missiler er høypresisjonsmissiler som styres med laser. De anses som et kapabelt og slagkraftig våpen.

Krigen i Øst-Ukraina har utviklet seg til en artilleriduell, der Russland har langt mer artilleri enn Ukraina.

Artilleriet ukrainske styrker bruker i dag har relativt kort rekkevidde, noe som gjør det sårbart for de russiske angrepene. Ukrainske myndigheter har anslått at rundt 100 ukrainske soldater blir drept hver dag.

Ukraina har lenge bedt om tyngre og mer avanserte våpen. USA og andre NATO-land går nå en krevende balansegang mellom å assistere Ukrainas forsvar og å ikke eskalere konflikten med Russland.

Sender rakettsystem

Tirsdag kveld publiserte president Joe Biden et leserinnlegg i The New York Times, der han skriver at Ukraina skal få mer avanserte våpen. Samtidig presiserer han at USA ikke ønsker å gi Ukraina våpen som kan true Russland.

Onsdag ble det kjent at USA vil sende Ukraina såkalte Himars-våpen, artilleri som kan sende raketter over lange avstander og med stor presisjon. En betingelse for å sende disse våpnene er at de kun skal brukes for å beskytte ukrainsk territorium.

«Ukrainerne har forsikret oss om at de ikke vil bruke disse systemene på mål innenfor russisk territorium», sa USAs utenriksminister Anthony Blinken da.

Biden-administrasjonen har ikke formelt bekreftet salget av disse våpnene til Ukraina, men kilder oppgir at Biden vil annonsere salget til kongressen i løpet av de kommende dagene. Salget kan fortsatt blokkeres av kongressen.