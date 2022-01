Her er én mann ordfører, postbud og assisterende brannsjef. Da han ble smittet av omikron, fikk bygda problemer.

Mange steder i USA sliter med høyt sykefravær som følge av omikron. Bygda Marvell måtte klare seg uten altmuligmann Lee Guest da han ble smittet.

I den lille bygda Marvell i Arkansas, USA jobber det 13 personer på fulltid i kommuneadministrasjonen. Fem har hatt korona de siste ukene.

Omikron smitter i rekordfart og gjør millioner verden over sengeliggende. Land verden over forbereder seg nå på høyt sykefravær.

I USA ser de allerede tegn til problemer. Flere småsteder sliter med høyt fravær, skriver The New York Times. Mange blir ikke så syke, men må likevel i isolasjon.

Spesielt bygda Marvell, med 855 innbyggere, i delstaten Arkansas, har hatt utfordringer. Der er det en og samme mann som bekler stillingene ordfører, assisterende brannsjef og postbud. Skulle noe skje med vannverket, kunne Lee Guest ha fikset det også.

– Det finnes en håndfull sånne som oss. Vi får fikset ting, sier han til The New York Times.

Småstedene sliter

Men plutselig kunne han ikke fikse ting på en stund. Guest fikk korona. Og han er ikke alene. Fire kolleger av ham ble også smittet. I kommunen jobber det bare 13 på fulltid.

«Kommuneadministrasjonens slitte motor hostet og harket, men skranglet seg videre», skriver The New York Times metaforisk.

Marvell er ikke alene. Lignende historier finnes i flere tettsteder i USA med få ansatte og lite å gå på om noen blir syke, ifølge avisen.

Om omikronspredningen fortsetter i dette tempoet, vil halve kloden kunne smittes av omikron innen mars 2022. Det skriver forsker og professor Christopher Murray ved University of Washington i en artikkel i The Lancet.

Søppel hoper seg opp i London

Den nye varianten gjør deg ikke like syk som delta. Få trenger intensivbehandling. Men når mange smittes samtidig, går sykefraværet opp. Det er noe av det mange frykter nå.

I Storbritannia ber regjeringen offentlig sektor om å forberede seg på et verstefallscenario med 25 prosent fravær, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I London har søppel hopet seg opp i gatene flere steder. Årsaken er at koronarelatert sykefravær gjør at det ikke er nok folk på jobb til å tømme søppelcontainerne. Det skriver The Guardian.

Aftenposten skrev nylig om barnehagen Guldgruvan i Stockholm i Sverige hvor seks av ti ansatte var syke onsdag.

Bedrifter i New Zealand blir bedt om å forberede seg på en stor fraværsbølge, skriver avisen Stuff.

Helseminister Ong Ye Kung i Singapore ber bedrifter innføre tiltak for å møte sykefraværet som venter, skriver The Straits Times.

Kjerkol: – Kritiske funksjoner kan rammes

I Norge er frykt for fravær en viktig årsak til tiltakene mot korona. Folkehelseinstituttet (FHI) advarte allerede for over en måned siden om dette.

Kritiske funksjoner kan bli satt ut av spill om for mange smittes eller må i karantene. Det er blant regjeringens største bekymringer nå.

Ingvild Kjerkol (Ap) er helseminister. Hun sa til VG 7. januar at mye smitte og sykdom vil føre til høyt fravær både i helsetjenesten og i andre sektorer. Det kan ramme flere samfunnskritiske funksjoner, påpekte hun.

FHI er spesielt uroet for helsetjenesten.

«Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og økt fravær på grunn av sykdom og smitteverntiltak», skriver de i sin siste ukerapport.