Taliban kommer til Oslo søndag

Norge skal være vertsland for Taliban-regjeringens første besøk til Vesten.

Taliban-krigere i Kabuls presidentpalass etter at de tok makten i landet 15. august.

21. jan. 2022 09:10 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag 23. januar lander en delegasjon fra Taliban i Oslo, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

De kommer til Norge for å delta i samtaler med en rekke aktører. Flere land og medlemmer av det afghanske sivilsamfunnet skal være til stede.

Det er første gang de ekstreme islamistene besøker et vestlig land etter at de tok makten i Afghanistan.

Dette vet vi så langt om hva Taliban skal gjøre i Norge.

Et tre dager langt besøk

Nyheten ble kjent torsdag formiddag, et par dager etter at Norges ambassadør til Afghanistan besøkte landet med to diplomater.

Taliban skal altså gjengjelde besøket. Planen er at de ekstreme islamistene skal være i Oslo fra søndag 23. januar til tirsdag 26. januar. Aftenposten har snakket med kilder som jobber tett på planleggingen. De opplyser at programmet vil bestå av tre deler:

1. Møter mellom Talibans delegasjon og en delegasjon fra det afghanske sivilsamfunnet. Sistnevnte skal blant annet bestå av afghanske journalister og aktivister av begge kjønn.

2. Møter mellom Talibans delegasjon og spesialrepresentanter fra Vesten. Her skal spesialrepresentanter fra Norge, USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, EU og Italia delta.

3. Bilaterale samtaler mellom Norge og Taliban.

Så langt er det ikke kjent hvem Taliban sender. I begynnelsen av januar ledet Taliban-regjeringens utenriksminister Amir Khan Muttaqi en delegasjon på besøk i Iran.

Stadig verre humanitær situasjon

15. august 2021 tok Taliban makten i Afghanistan etter 20 år med krig. I månedene etter har den humanitære situasjonen gjort et historisk svalestup.

Antallet mennesker som står i fare for å sulte, er «uten sidestykke», ifølge FN:

Over 22,8 millioner mennesker, over halvparten av landets befolkning, er ventet å leve med mulig livstruende matmangel i vinter.

Av dem lever over 8,7 millioner mennesker på randen av hungersnød.

FN har begynt å sende enorme mengder bistand inn i landet. Denne hjelpen gis ikke direkte til Taliban.

Taliban har forsøkt å få tilgang på afghanske penger frosset i utlandet, først og fremst i USA. Stormakten har satt foten ned. Forrige uke tok FNs generalsekretær António Guterres til orde for at en annen løsning må på plass.

Den humanitære situasjonen i landet er så prekær at penger må sendes inn for å betale lønnen til folk, uttalte han.

Likevel skal ikke bistand som sendes inn i landet, være hovedtema for samtalene, etter det Aftenposten erfarer.

Målet med det tre dager lange besøket er å skape dialog mellom Taliban og det afghanske sivilsamfunnet.

Norges budskap til Taliban

Etter at de tok makten, har Taliban ønsket seg anerkjennelse av verdenssamfunnet. Senest 19. januar holdt Talibans statsminister Mullah Mohammad Hassan Akhund pressekonferanse. Der ba han nok en gang om at land må anerkjenne Taliban.

Norge vil ikke gi noen slik anerkjennelse til Taliban mens de er i Oslo.

– Dette er ikke en legitimering eller anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med de som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Dette vil være Norges budskap til Taliban, etter det Aftenposten kjenner til:

Norge vil første og fremst uttrykke bekymring over den humanitære situasjonen i Afghanistan. Så vil Norge komme med et tydelig budskap om at det er viktig at hele befolkningens rettigheter blir ivaretatt. Jenter og kvinners tilgang til utdanning vil være en «hjørnestolpe i budskapet».

I månedene etter at Taliban tok makten har det kommet en rekke meldinger om at de fortsetter å true og drepe blant annet minoritetsgrupper, kvinner og tidligere sikkerhetsstyrker.

Ikke første besøk

At Norge er scenen for Talibans første besøk til Vesten, er ikke tilfeldig. Norske politikere deltok i fredssamtaler mellom Taliban og den tidligere afghanske regjeringen i mange år. Blant annet i Doha like før Taliban tok makten.

Når Taliban lander i Oslo senere denne uken, er det heller ikke første gang de kommer til Norge. Sist gang var under Oslo Forum i juni 2015.

16. juni 2015 var en delegasjon fra afghanske myndigheter på plass under åpningen av Oslo Forum på Losby Gods. Delegasjonen var i Norge for å føre samtaler med Taliban. Mannen med rødt slips til v. er viseutenriksminister Hekmat Karzai (tidligere president Hamid Karzais nevø). Ved siden av ham sitter tidligere næringsminister Anwar-ul-haq Ahadi, tidligere minister for kvinnesaker Husn Banu Ghazanfar, tidligere leder for underhuset i det afghanske parlamentet, Yunus Qanooni og Mohammad Mohaqiq som leder den afghanske fredsforhandlingsdelegasjonen. Utenriksminister Børge Brende og Colombias president Juan Manuel Santos deltok også.

Da møttes afghanske myndigheter og de ekstreme islamistene til samtaler på Losby gods. Den gang ble Talibans delegasjon ledet av Sher Mohammad Abbas Stanakzai, som i dag er Talibans vise-utenriksminister.

En vesentlig forskjell fra 2015 og besøket som starter søndag, er at Taliban nå styrer Afghanistan med sin egen regjering. Det er ventet store sikkerhetstiltak under Talibans opphold i Norge.