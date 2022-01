Presset mot de uvaksinerte øker. Flere land vil tvinge folk til å vaksinere seg.

Verdens beste tennisspiller ble nektet innreise til Australia. I land etter land blir livet stadig vanskeligere for de uvaksinerte.

Novak Djokovic med pokalen han vant i fjor. Han har vunnet Australian Open hele ni ganger.

Den serbiske tennisspilleren Novak Djokovic (34) er blitt verdens kanskje største snakkis. Ikke fordi han er verdens beste spiller. Eller fordi han under årets Australian Open kunne bli første mann med 21 grand slam-titler. Men fordi han ikke har vaksinert seg mot covid-19.

Det vakte enorme reaksjoner i Australia da Djokovic meldte at han hadde fått unntak fra Australias strenge innreiseregler. Det er blitt oppfattet som utidig spesialbehandling. Noe som ikke tas godt imot blant australiere som har måttet tåle omfattende koronatiltak.

Onsdag ble Djokovic likevel stanset på flyplassen og nektet innreise. Serberen sitter fast på flyplassen mens advokatene hans forsøker å løse problemet. Det kan drøye til mandag før en dommer tar en avgjørelse. I mellomtiden brygger det opp til en diplomatisk konflikt mellom Canberra og Beograd.

Djokovic er ikke alene. Den tjekkiske doublespilleren Renata Voracova er blitt pågrepet av grensepolitiet etter at hun faktisk har spilt i Melbourne tidligere i uken. Det tjekkiske utenriksdepartementet opplyser at Voracova vil forlate Australia, melder Reuters. En tredje spiller skal også ha blitt tatt.

Rundt om i hele verden øker presset mot de uvaksinerte.

Italia: Vaksine obligatorisk for alle over 50 år

Italia innfører nå bøter på 100 euro (1000 kroner) for personer over 50 år som blir tatt uten gyldig koronapass, melder Corriere della Sera.

Italias statsminister Mario Draghi kunngjorde onsdag kveld at vaksinasjon skulle bli obligatorisk for de over 50 år.

Arbeidere som ikke har et grunnleggende (to doser) eller forsterket (med oppfriskningsdose) koronapass, får fem dager gyldig fravær før de blir suspendert fra jobben, skriver NTB.

Alle som blir tatt på jobb uten grønt koronapass, risikerer bøter på mellom 600 og 1500 euro. Dette gjelder også arbeidere over 50 år. Arbeidsgivere er pliktige å kontrollere dette, og de som ikke gjør dette, risikerer bøter på mellom 400 og 1000 euro.

Politiet holder vakt mens folk demonstrerer mot koronasertifikat i Milano. Bildet er tatt 2. oktober 2021.

Frankrike: Uvaksinerte skal plages

Den franske statsministeren Jean Castex er ikke tilhenger av obligatorisk vaksine, melder Reuters. Men president Emmanuel Macron har på sin måte varsler krig mot vaksinemotstanderne.

– Når det gjelder de uvaksinerte, ønsker jeg virkelig å plage dem. Og jeg kommer til å gjøre det til siste slutt, har Macron nylig sagt til Le Parisien.

Macrons utspill hadde umiddelbar effekt dagen etter, skriver Le Monde. Da var det 66.000 personer som tok sin første sprøyte med vaksine, det høyeste antallet på én dag siden 1. oktober.

President Emmanuel Macron legger press på de uvaksinerte.

Underhuset i den franske nasjonalforsamlingen vedtok torsdag Macrons plan om å innføre vaksinepass for å bremse smittespredningen.

Ifølge forslaget må alle som vil inn på spisesteder, kino, kulturarrangementer og ta kollektivtransport over lengre distanser vise vaksinepass. Tidligere holdt det å fremvise negativ koronatest.

I Frankrike er det fortsatt over fire millioner voksne som ikke er vaksinert, inkludert over 1 million over 65 år, ifølge Time. Frankrike rapporterte torsdag om 261.481 nye smittetilfeller.

Østerrike: Folk risikerer høye bøter

Fra februar vil vaksinasjon bli obligatorisk for alle over 14 år i Østerrike. Det vil ikke bli ansett som en kriminell handling å ikke vaksinere seg, men de som ikke tar vaksinen, risikerer bøter på opptil 3600 euro, melder Bloomberg. De risikerer også å bli nektet inngang på restauranter, hoteller og det som ikke regnes som helt nødvendige butikker.

De som har vært smittet med korona, må vaksinere seg innen det har gått 180 dager. Reglene vil gjelde for 7,7 millioner mennesker. Cirka 1,4 millioner av disse har ikke latt seg vaksinere i det hele tatt.

Hellas: Vaksine-bot for alle over 60 år

Fra midten av januar vil alle uvaksinerte over 60 år som bor i Hellas, risikere en månedlig bot. De som ikke vaksinerer seg, eller i det minste booker en time, vil kunne bli bøtelagt med 100 euro hver måned. Pengene vil bli trukket automatisk og brukt til å finansiere helsevesenet, skriver Deutsche Welle.

Da loven ble vedtatt, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis at 580.000 grekere over 60 år ikke hadde vaksinert seg.

Tyskland og Tsjekkia: Test ikke lenger nok

Både Tyskland og Tsjekkia har lansert planer om at man i fremtiden må være vaksinert for å få et koronasertifikat. Det vil ikke lenger være nok å vise til en negativ test eller at man tidligere har vært smittet, skriver Health Care IT News.

Norge: Vurderer koronasertifikat

Også den norske regjeringen vurderer å innføre bruk av vaksinepass. Det kan komme allerede 14. januar. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å innføre differensierte smitteverntiltak ved bruk av koronasertifikat, får NRK opplyst fra statssekretær Karl Kristian Bekeng.

I praksis vil vaksinepass bli brukt til å gi unntak fra smitteverntiltak. For eksempel for at man skal kunne øke antallet deltagere på arrangementer eller ved at de med koronasertifikat kan nyte alkohol på restaurant og barer.