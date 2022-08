Håpet i ferd med å renne ut for innesperrede gruvearbeidere i Mexico

Redningsinnsatsen pågår døgnet rundt. Lørdag ville de sende dykkere ned i gruven. Det gikk ikke.

Ved dette gruveanlegget, i den mexicanske byen Sabinas, skjedde ulykken tidligere denne uken.

Ti gruvearbeidere har vært fanget i en oversvømt kullgruve i Sabinas i den mexicanske delstaten Coahuila siden onsdag ettermiddag.

De siste dagene har redningsinnsatsen pågått døgnet rundt. Mer enn 300 soldater, inkludert seks dykkere fra de mexicanske spesialstyrkene, har bistått i arbeidet med å hente ut de ti innesperrede gruvearbeiderne.

Lørdag var en avgjørende dag. Da ville de ifølge Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador, få svar på om det var trygt å sende dykkere inn i gruven. Det skriver Reuters.

Lørdag ettermiddag var det fremdeles for mye vann i gruven. Ingen dykkere ble sendt inn. Det fryktes nå at tiden er i ferd med å renne ut for de innesperrede arbeiderne.

Det jobbes på spreng med å få ut de innesperrede gruvearbeiderne.

– Håpet er at det finnes en liten luftlomme der nede

Ulykken skal ha skjedd etter at gruvearbeiderne under gravearbeid traff på en forlatt gruve som var fylt av vann. Vannet fra denne gruven skal ha fosset inn i tre 60 meter dype gruvesjakter.

De ti arbeiderne skal nå være fanget mellom to av disse sjaktene, hvor vannet fredag sto omtrent 30 meter dypt, ifølge NTB.

Fem arbeidere greide å komme seg ut. Det var de som varslet om ulykken. Tre av dem er innlagt på sykehus. En av arbeiderne som kom seg ut, Fernando Pompa, fortalte en lokal radiostasjon at han ble heist til overflaten i en transportvogn.

– Håpet er at det finnes en liten luftlomme der nede, sa Pompa, ifølge Reuters. Det innesperrede arbeiderne har så langt ikke gitt livstegn fra seg.

Prøver å tømme gruven for vann

Så langt har redningsarbeidet handlet om å få nok vann ut av gruven til at det blir trygt å sende dykkere inn. Flere store pumper har pumpet vann ut av gruven døgnet rundt.

Tidligere i uken var dette arbeidet resultatløst. Men etter at de fikk tilgang til kraftigere pumpeutstyr har vannivået i gruven sunket noe, ifølge AP. Lørdag hadde det likevel ikke sunket nok til at det var trygt å sende inn dykkere.

Samtidig fortsetter arbeidet med å sørge for at mer vann ikke kommer inn i gruven. Selv om de skulle klare å tømme gruven for nok vann, er det ikke sikkert redningsdykkere kan sendes inn. Det skyldes risikoen for ytterligere kollapser i de gjørmefylte tunnelene.

Pumpene går døgnet rundt. 1 av 3 Foto: STRINGER / Reuters

Familiene tviholder på håpet

Etter at ulykken ble kjent, har gruvearbeidernes familier samlet seg ved ulykkesstedet.

– Vi er trøtte. Vi er desperate. Men vi har litt håp, sa Cecilia Cruz.

Hun håpet lørdag på gode nyheter om nevøen sin, 42 år gamle Sergio Cruz. Han er blant de ti innesperrede gruvearbeiderne.

Også Erika Escobedo tviholder på håpet om at hennes 29 år gamle mann, Hugo Tijerina, skal hentes ut i god behold. Hun har fortalt deres tre barn at de ikke skal bekymre seg for faren, og at han vil komme trygt hjem. Det skriver Reuters.

Flere familier har vært ved gruven siden onsdag kveld, i påvente av nyheter om sine kjære.

Sergio Martinez er også ved gruven. Han venter på nyheter om sin bror, 34 år gamle Jorge Luis Martinez.

– Vi håper på et mirakel, slik at han kommer ut i live.

Coahuila-guvernør Miguel Riquelme møtte lørdag flere av familiene. Han hadde følgende melding til dem:

– Vi gjør alt vi kan, men tiden er mot oss.

Coahuila-guvernør Miguel Riquelme, i grå skjorte, snakket med de innesperrede gruvearbeidernes familier ved ulykkesstedet, lørdag.

Ingen avviksmeldinger ved gruven

Javier Martínez er gruvearbeidernes fagforeningsdelegat i delstaten. Han sa ifølge AP at området hvor ulykken fant sted er fullt av gamle, forlatte gruver. Disse er ofte fulle av vann.

Martínez pekte videre på at det hender at lokale, ikke-organiserte gruveselskaper får kontrakter. Disse selskapene sender ofte arbeidere ned i gruver uten tilfredsstillende ventilering, nødutganger og sikkerhetsutstyr.

– Ulykker ved slike operasjoner er vanlige. Gruvearbeiderne jobber uten kart. Det gjør at de ofte kommer borti gamle, forlatte og vannfylte sjakter.

Gruven hvor ulykken fant sted åpnet så nylig som januar i år. Ifølge mexicanske myndigheter skal driften ha foregått uten klager eller avviksmeldinger. Det skriver BBC.

Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador, sa under et pressetreff torsdag at de vil jobbe døgnet rundt for å redde de ti gruvearbeiderne. Han lovet også at ulykken vil etterforskes.

Stygg ulykkeshistorikk

Det har skjedd flere gruveulykker i Coahuila-området tidligere. I 2006 drepte en eksplosjon i en gruve 65 gruvearbeidere.

I 2011 ble 14 gruvearbeidere fanget og senere funnet døde etter en lignende hendelse. Så nylig som i fjor sommer krevde to gruvekollapser i Coahuila livene til totalt ni gruvearbeidere, ifølge AP.

Under et pressetreff torsdag denne uken sa president Obrador at de vil etterforske ulykken. Men dette vil skje først etter at redningsoperasjonen er avsluttet.

– La oss ikke snakke om det nå. La oss sørge for å redde disse gruvearbeiderne, sa han, ifølge CNN.

Pumpene ved gruven i Sabinas fortsetter enn så lenge å pumpe vann ut av gruven, i håp om at dykkerne trygt skal kunne ta seg ned i den.