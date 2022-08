Den omfattende militærøvelsen er godt i gang. Og Kina vil nødig inngå kompromisser, sier ekspert.

Forsker mener Kina er villig til å gå langt. Men en invasjon skjer neppe på kort sikt.

Kinesiske myndigheter har satt i gang en stor militærøvelse rundt Taiwan. Det skjer etter at den høytstående amerikanske politikeren Nancy Pelosi besøkte hovedstaden.

46 minutter siden

Fredag morgen melder kinesiske medier at missiler er blitt skutt over Tawian under Kinas militærøvelser ved øya.

Det skal være første gang det er blitt avfyrt testmissiler over Taiwan. Det er også første gang Kina setter i gang en øvelse i så stor skala.

Nupi-forsker Hans Jørgen Gåsemyr mener øvelsen signaliserer Kinas militære kapasitet – og ikke minst vilje til å vise styrke.

– Det synliggjør også en situasjon om hva som kan skje hvis Kina skulle invadere, sier han.

Tirsdag begynte den omfattende militærøvelsen Kina har varslet om siden det ble kjent at Nancy Pelosi muligens skulle besøke Taiwan. Samme dag landet hun på øya.

Gåsemyr har imidlertid ikke tro på at Kina faktisk kommer til å invadere Taiwan. I alle fall ikke på kort sikt.

– Det kommer nok ikke til å skje med mindre noe blir fremprovosert. Det vil si om noen gjør noe aktivt for å endre statusen Taiwan har i dag.

En kompromissløs interesse

– Amerika står ved Taiwans side, sa Pelosis da hun landet i hovedstaden Taipei tirsdag kveld.

Lederen i Representantenes hus i Kongressen er den høyest rangerte amerikanske politikeren som har besøkt Tawian på 25 år. Besøket fra den mektige politikeren har provosert kinesiske myndigheter og skapt voldsomme reaksjoner.

Ikke bare militært: men også politisk og økonomisk.

Kinesiske myndigheter vil blant annet stanse dialogen de har med USA om klimaendringer, militære saker og narkotikabekjempelse, melder nyhetsbyrået AP fredag.

Kina har også stanset importen av flere tusen taiwanske varer. Dessuten får ikke Taiwan kjøpe sand fra Kina – et viktig produkt i taiwansk produksjon.

– Taiwan er en av de aller viktigste politiske sakene for Kina, og den trumfer mange andre interesser. Kina er villig til å gå langt, selv om det kan skade andre interesser, sier Gåsemyr:

– For Kina finnes det ingen vilje til å inngå kompromiss.

Tirsdag møtte Nancy Pelosi den taiwanske presidenten Tsai-Ing-wen i Taipei.

Ulykker kan føre til opptrapping

Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, peker også på at militærøvelsen demonstrerer Kinas makt.

– Nå er Kina i en helt annen maktposisjon til å respondere på provokasjoner knyttet spørsmålet om Taiwan. Øvelsen kan vise hvordan de vil angripe Taiwan i fremtiden, sier han.

Dessuten kan militærøvelsene føre til ulykker – både i luften og på sjøen.

– Hvis det skjer, blir det fort en opptrapping. For eksempel kan missilene som skytes ut, havne feil steder, forklarer han.

Ulykker kan også oppstå når skip og fly avskjærer hverandre. Det vil si at når Kinas militære seiler eller flyr mot Taiwan og møtes av taiwanske skip og fly.

– Og det gjelder ikke bare Taiwan og Kina. Det er mye internasjonalt farvann utenfor Taiwan, og noen av verdens mest travle handelsruter. Denne aktiviteten berøres av Kinas militærøvelse.

Sannsynlig med flere øvelser

Kinesiske myndigheter har kunngjort at militærøvelsen vil pågå til søndag. Men det vil bli gjennomført flere øvelser i tiden fremover, ifølge Hans Jørgen Gåsemyr.

– Hoveddelen av øvelsen avsluttes nok søndag, slik det ser ut nå. Andre deler av denne og andre øvelser vil sikkert vedvare, men det vil være umulig å forutse styrken og omfanget.

Han legger til at de økonomiske og politiske grepene sannsynligvis også vil fortsette.

– Det vil også avhenge av hvordan andre land og Taiwan responderer på øvelsen.

Kina orienterer seg også om hvordan internasjonale aktører og andre land reagerer på øvelsen, ifølge Gåsemyr.