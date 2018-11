« 8 o-clock wine», tvitret regjeringens rådgivere fra Downing Street onsdag kveld, og fortalte at regjeringen feiret enigheten med et glass vin.

Men da dagslyset kom, så det hele helt annerledes ut. Da lekket det ut at det slettes ikke var full enighet i regjeringen. Theresa May fikk et flertall med seg, men hele 11 statsråder hadde vært imot.

Og torsdag morgen kom nyheten som knuste idyllen: Storbritannias brexitminister, Dominic Raab, selve arkitekten og masterhjernen på britisk side under forhandlingene med EU, kaster kortene.

I parlamentet noen timer senere, møter Mays avtale massiv motstand: «En skammens avtale», sier Labours leder Jeremy Corbyn.

Så, i skumringen torsdag, kommer det første kravet om at Theresa May må gå. Ikke uventet fra Mays argeste motstander, Jacob Rees Mogg.

Den som best summerer opp denne skrekkens dag, er kommentator i Financial Times, Martin Wolf:

« Gratulerer. Storbritannias statsminister Theresa May har lykkes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om én ting: Avtalen hun har kommet opp med, er forferdelig»

Brexitministeren går

Men det begynner altså med brexitminister Dominic Raab. Som statsråd med ansvar for Storbritannias utmeldelse av EU, har han vært svært sentral i forhandlingene.

– Ingen demokratisk nasjon har noensinne gått med på å bli bundet til et så utstrakt regime, påført utenfra uten noen demokratisk kontroll over lovene som skal anvendes, og uten mulighet til å bestemme seg for å tre ut av ordningen, advarte Raab i oppsigelsesbrevet.

Raab kjempet på brexit-siden under folkeavstemningen og er sterk tilhenger av at Storbritannia skal ut av EU. Han har hatt rollen som Theresa Mays forlengede arm og kompromissmaker i forhandlingene i Brussel. Han regnes som lynende intelligent, med svart belte i karate.

Det var mange statsråder Theresa May kunne klart seg uten, men ikke Raab. Det gjør ikke saken bedre at Raab nå er det andre brexitministeren som trekker seg. I sommer gikk den forrige brexitministeren, David Davies av i protest.

... og så går de andre

Raabs avgang utløste ikke overraskende et ras av andre statsrådsavganger. Suells Bravermann, junior brexitminister, fulgte sin sjef ut av regjeringen. Deretter trakk arbeidsminister Ester McVey seg. Så kastet Nord-Irland-minister Shailesh Vara kortene. Utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan, har også kunngjort sin avgang.

Torsdag ettermiddag kom en nytt slag: Rehman Chishti, visegeneralsekretær i Det konservative partiet, trekker seg i protest mot statsminister Theresa Mays utkast til brexitavtale.

– Jeg har levert min oppsigelse til statsminister Theresa May, og går av som visegeneralsekretær i Det konservative partiet, samt som statsministerens handelsutsending til Pakistan, skriver Chishti på Twitter.

I tillegg har det selvsagt vakt stor oppmerksomhet at Boris Johnsons bror, Jo Johnson, trakk seg som transportminister forrige fredag.

Fakta: Her er listen over statsrådene som har trukket seg Dominic Raab, brexitminister

Suella Braverman, junior brexitminister

Ester McVey, arbeidsminister

Shailesh Vara, Nord-Irland-minister

Utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan

En skammens avtale

Mens pundet stupte og statsråder kastet kortene, ble Theresa May beordret til parlamentet for å forklare hva regjeringen egentlig hadde forhandlet seg frem til. Mottagelsen var alt annet er hjertelig.

– En skammens avtale, proklamerte Labourleder Jeremy Corbyn. Men det var Corbyns partifelle, Chris Leslie som virkelig vred kniven rundt under debatten i Underhuset i går formiddag:

– Vi har nå vært her i over en time, og ikke et eneste medlem i denne sal har støttet den planen statsministeren har lagt frem. Så det er tindrende klart at hun ikke «can command the House of Commons on these proposals».

Dette er det parlamentastiske språket for for å si at Theresa May ikke har flertall. For å understreke poenget, legger han til, i en mer uparlamentarisk tone:

– Jeg er fristet til å be de av dere som støtter Mays plan om å rekke opp hånden!

Ikke én eneste representant rakk opp hånden. Hvorpå Chris Leslie lakonisk konkluderte: «Not one!»

Stillheten i Underhuset var påfallende. For er det noe Underhuset er kjent for, så er det definitivt ikke stillhet.

... og så kom mistillitsforslaget

Ikke uventet var det Jacob Rees-Mogg, en av de ledende forkjemperne for en hard brexitløsning, som leverte det første formelle mistillitsforslaget mot statsministeren. Rees-Mogg har hele tiden hevdet at det har vært politikken -og ikke Theresa May -som har vært problemet. Nå har han skiftet mening.

I det konservative partiet er det strenge prosedyrer for hvordan et mistillitsforslag mot partilederen kan fremmes.

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

– Jeg regner med at det vil komme inn 48 brev. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta, fortalte en selvsikker Rees-Mogg pressen utenfor parlamentet.

Blir det mistillitsavstemning, vil det være vinn eller forsvinn for Theresa May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun, er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Sist en partileder ble kastet på denne måten var i 2003, da Iain Duncan Smith måtte gå av som leder for det konservative partiet.

En dramatisk finale

Det hadde vært den mørkeste dagen i hennes statsministertid. Da hun torsdag kveld varslet et dramatisk pressekonferanse, trodde mange det ville være over. Men det ligner ikke May å gi opp.

– Jeg skal levere til det britiske folk det vi har lovet. De valgene vi har tatt, har ikke vært lette, men de har vært de riktige. Jeg vil fortsette å sette nasjonens interesse først. Ikke partiets, og slett ikke min egen, sa Theresa May i en kort kunngjøring klokken 18.oo.

Dermed fikk hun siste ord i det som ble en av de mest høydramatiske dager i britisk politikk.