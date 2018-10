Washington Post mener Saudi-Arabia kommer med dekkhistorie

Sjefredaktør og administrerende direktør Fred Ryan kaller Saudi-Arabias forklaring om hvordan avisens skribent døde for en løgn og sier at regimet presenterer en dekkhistorie.

Saudi-Arabia hevdet natt til lørdag at Khashoggi døde under en slåsskamp på konsulatet i Istanbul, 18 dager etter at han forsvant. Deres forklaring står i strid med tyrkiske etterforskeres, som mener å ha bevis for at journalisten ble drept på brutalt vis og deretter partert.

– Saudi-Arabia har skamløst kommet med løgn etter løgn i nesten tre uker etter at Jamal Khashoggi forsvant på konsulatet deres i Istanbul. Uten noen bevis, i motsetning til andre tilgjengelige bevis, forventer de at verden skal tro at Jamal døde i en slåsskamp etter en diskusjon. Dette er ikke en forklaring, dette er en dekkhistorie, sier Ryan.

Han sier at USAs president Donald Trump, Kongressen og verdens statsledere krever bevis for Saudi-Arabias historie.

– Saudi-Arabia kan ikke få lov til å fabrikkere en historie som skal redde skinnet deres for en grusomhet som er blitt beordret fra høyeste nivå i regjeringen, mener Ryan.

En rekke land krevde lørdag full granskning av Khashoggi-saken. Blant annet har menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty etterlyst journalistens lik. Tyrkia har på sin side sagt at de skal avsløre sannheten om hvordan den regimekritiske skribenten ble drept.