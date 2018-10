Merkels partner i Bayern mister flertallet. Dette er duoen som seiler opp som valgets vinnere

Ved siste valg hadde partiet en oppslutning på 47.7 prosent. Nå ligger det an til å få en oppslutning på kun 35,5 prosent.

Det er det dårligste resultatet partiet har hatt siden 1950.

CSU har vært enerådende i Bayern i over 70 år.

De første resultatene fra valget ble offentliggjort klokken 19.15, og ifølge Tagesschau viser de samme tendens som valgdagsmålingen, som ble offentliggjort da valglokalene stengte klokken 18.00 søndag kveld.

Sosialdemokratene ligger også med brukket rygg

Valget i Bayern bekrefter fragmenteringen i tysk politikk.

Sosialdemokratiske SPD, som sammen med CSU inngår i Merkels koalisjonsregjering i Berlin, ligger an til å få 10 prosent av stemmene. Det er om lag halvparten av det de fikk ved forrige valg i 2013.

Samtidig går innvandringskritiske Alternativ for Tyskland (AfD) kraftig frem og ser ut til å sikre seg en plass i delstatsforsamlingen med en oppslutning på 11 prosent. Med dette vil partiet være representert i alle delstater, med unntak av Hessen. Og der er det altså valg om to uker. AfD lokker velgere med slagord som «islamfrie skoler» og «penger til pensjonister, ikke til immigranter».

Valgets vinnere

Dersom oppslutningen for De grønne ender på 18 prosent, slik tendensen var tidlig søndag kveld, er det over en dobling siden siste valg. Partiet blir dermed nest største parti i Bayern.

33-åringen Katharina Schulze er den som får æren for De grønnes fremgang. Hun leder partiet sammen med Ludwig Hartmann.

– Jeg tror oppslutningen om De grønne er et signal om at svært mange vanlige velgere føler en stor uro og bekymring over utviklingen i tysk politikk. Mange velgere leter etter «et nytt politisk hjem», sa Katharina Schulze i et større intervju med The Financial Times lørdag.

Hun kan bli valgets «kingmaker»

Når CSU nå har mistet sitt absolutte flertall, betyr det at det går mot en koalisjonsregjering i Bayern. Da peker ekspertene på De grønne, og Katharina Schulze kan da fort bli den store «kingmakeren».

Samtidig er hverken CSU eller De grønne spesielt begeistret for hverandre. Statsminister Markus Söder skal mer enn antydet at dersom partiet må dele makten, så går hans preferanser mer i retning de liberale Fridemokratene (FDP) eller partiet Frie Velgere, som er en lokal liste i Bayern.