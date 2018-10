Regjeringsfloken i Sverige er like uløst etter de to pressekonferansene Liberalerna og Centerpartiet innkalte til lørdag klokken 14.30 og 15.15.

Dette sa lederen i Liberalerna, Jan Björklund:

Liberalerna vil gjerne ha Moderaternas Ulf Kristersson som ny statsminister.

Men Kristerssons regjering må basere seg på de fire borgerlige alliansepartiene og et «samarbeid over blokkgrensene».

Han sier fortsatt blankt nei til alle samarbeidskonstellasjoner som vil gi Sverigedemokraterna innflytelse.

Kaos etter valget

Riksdagsvalget 9. september skapte en svært vanskelig situasjon, uten klare regjeringsalternativer:

Socialdemokraterna med statsminister Stefan Löfven gjorde sitt historisk dårligste valg, men beholdt posisjonen som Sveriges største parti.

Den rødgrønne blokken fikk ett mandat mer enn den borgerlige firepartialliansen som satt i regjering frem til 2014. Men ingen av blokkene var i nærheten av flertall, da fløypartiet Sverigedemokraterna (SD) fikk 17,5 prosent av stemmene og 60 plasser i Riksdagen.

Löfven nedstemt

I en avstemning 25. september fikk statsminister Löfven flertallet mot seg i Riksdagen, men han fortsetter som leder av et forretningsministerium inntil en ny regjering har tatt form.

I valgkampen utelukket begge hovedblokker at de ville inngå noen form for samarbeid med SD etter valget.

Allerede dagen etter valget avslo Moderaternas leder Ulf Kristersson en invitasjon til samtaler fra SD-leder Jimmie Åkesson.

Senere har tonen myknet fra Kristdemokraterna og Moderaterna, mens de to øvrige i den gamle firepartialliansen, Liberalerna og Centerpartiet, har holdt fast på at de ikke vil ha noe med Åkesson og SD å gjøre.

Hvor ville de gå?

Spenningen var følgelig stor da det søndag ble kjent at Liberalerna og Centern ville holde pressekonferanse. Var de to partiene på glid som støttepartier til en borgerlig topartiregjering utgått fra Moderaterna og Kristdemokraterna? Eller ville de tvert imot stå steilt på sin tidligere linje og utelukke enhver form for regjering som også forutsetter støtte fra Sverigedemokraterna?

Liberalernas Björklund kom med tre mulige regjeringsløsninger:

De fire borgerlige alliansepartiene og sosialdemokratene i en bred koalisjon.

En tysk løsning: Storkoalisjon av Moderaterna og Socialdemokraterna.

Alliansen pluss Miljøpartiet. Det ville bli største blokk, men ikke sikre flertall.

Tidligere i uken antydet Kristersson muligheten av å danne en ettpartiregjering fra Moderaterna. Men Liberalerna sa nei både til dette og en topartiregjering av Moderaterna og Kristdemokraterna.

Centern ser over blokkene

Med ett kvarters forsinkelse, 15.30, startet Centerpartiets leder Annie Lööf sin pressekonferanse. Hun la seg som ventet på mye av den samme linjen som Liberalerna i regjeringsspørsmålet.

Lööf anbefalte Kristersson å trekke tilbake sitt forslag om ettpartiregjering – og heller satse på de fire alliansepartiene og et blokkoverskridende samarbeid med sosialdemokratene.

– Ettersom SD alt har sagt nei til å støtte en ettpartiregjering fra Moderaterna, er jo dette alternativet uansett dødt, sa Lööf. En bredere regjering var etter Centern-lederens oppfatning langt å foretrekke.

– De brede, blokkoverskridende samtalene er noe Socialdemokraterna har sagt nei til, og det er meget bekymringsfullt, sa Lööf.

Hun håpet likevel på ytterligere sonderinger for å få en «bred, handlekraftig regjering» uten innflytelse for fløypartiene.

Kristdemokraterna skuffet

Det ble en ettermiddag med en hel serie av pressekonferanser i Stockholm. Klokken 16.30 var det Kristdemokraternas Ebba Busch Thor som dukket opp og sa at hun var skuffet over Libelernas og Centerpartiets avgjørelse.

– Det hadde ikke vært noe galt å opprette en regjering med støtte fra Sverigedemokraterna, det er et kjent standpunkt fra vår side. Skulle det vise seg at SD etterhvert stilte umulige krav til en slik regjering, fikk man da heller ta konsekvensen av det, sa Busch Thor.

– Vi kan tenke oss å sitte i en Kristersson-regjering, forutsatt at en slik regjering får føre alliansepartienes politikk og de fire partienes samarbeid tas vare på i Riksdagen, tilføyde hun.