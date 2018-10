Kandahars politisjef Abdul Raziq ble torsdag drept av en afghansk vakt under et møte med sjefen for NATO-styrkene i Afghanistan, general Scott Miller.

Provinsens guvernør og etterretningssjef ble også drept, opplyser den afghanske parlamentarikeren Khalid Pashtun ifølge nyhetsbyrået AP, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Ifølge andre kilder er etterretningssjefen drept, mens guvernøren er kritisk skadd.

Afghanske tjenestemenn sier at minst tre personer ble drept, og at én av dem var en afghansk journalist som jobbet for statskontrollerte medier.

Seks av Rafiqs livvakter og to etterretningsoffiserer er blant de sårede, opplyser en ikke navngitt afghansk tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Han sier også at angrepet ble utført av en av guvernørens vakter, og at vedkommende ble drept.

Angrepet skal ha skjedd da møtet var i ferd med å bli avsluttet.

Taliban ville drepe Miller

Taliban hevder å stå bak angrepet. I en melding via WhatsApp skriver gruppen at målet for angrepet var Miller og politisjefen Abdul Raziq.

General Scott Miller ble ikke såret, men tre amerikanske statsborgere – en soldat, en sivil og en innleid sikkerhetsvakt – ble truffet og er nå evakuert for å få behandling, opplyser en talsmann for NATO-styrkene i landet, Knut Peters.

Angrepet fant sted to dager før Afghanistan velger ny nasjonalforsamling.

Raziq er blitt ansett som en viktig faktor i å demme opp for Taliban i gruppens tidligere høyborg Kandahar. Han har tidligere overlevd en rekke drapsforsøk.

I lang tid styrte han provinsen med jernhånd, og han har også blitt anklaget for å drive hemmelige torturkamre, noe han selv benektet.

– Fullt av soldater

En sykehuskilde sier at flere høytstående tjenestemenn er brakt til sykehuset.

Et annet øyenvitne sier at byen er full av soldater.

– De lar ingen komme ut av husene, sier kilden til AFP.

Kandahar ligger sør i landet og fungerte som Talibans høyborg før den islamistiske bevegelsen ble styrtet fra makten under den USA-ledede invasjonen i 2001.

Taliban har oppfordret velgere til å boikotte lørdagens valg på ny nasjonalforsamling. Gruppen har også bedt kandidater om å trekke seg, og har varslet at de vil angripe sikkerhetsfolk som er utplassert for å vokte valglokalene.

Minst ti kandidater er så langt drept, deriblant Abdul Jabar Qahraman, som mistet livet onsdag. Han ble drept av en bombe som var plassert under sofaen hans i Helmand-provinsen sør i Afghanistan.