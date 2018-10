De siste tre ukene har EU og Storbritannia blitt enige om alt fra Gibraltar til sikkerhet, skriver Reuters, som har et utdrag av Mays ventede tale foran de folkevalgte i Parlamentet.

– Alt tatt i betraktning, er 95 prosent av avtalen nå i mål, heter det i utdraget.

En av de største utfordringene i brexitforhandlingene er striden om grensen mellom Irland og Nord-Irland, og hvordan man skal sikre at den holdes åpen etter at Storbritannia går ut av EU om mindre enn et halvt år. Grensen mellom Irland og Nord-Irland blir Storbritannias landgrense mot EU etter Brexit. Partene er fortsatt ikke enige om denne delen av avtalen.