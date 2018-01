Elevene med skole nr. 127 i Motovilkha-distriktet i byen Perm i Russland hadde akkurat gått inn til tredje skoletime mandag morgen, da angrepet kom.

To 16 år gamle maskerte gutter kom inn på skolen bevæpnet med kniver og løp inn i klasserommet til 4. klasse.

Den ene gutten var elev ved skolen, mens den andre var tidligere elev.

– To personer stormet inn i klasserommet, gikk opp til læreren og sa at de skulle drepe alle. Vi trodde først det var en spøk, skriver et vitne til lokalavisen 59.ru.

15 personer ble skadet i de dramatiske minuttene som fulgte. Blant de skadede er ni elever i 4. klasse, lærerinnen og begge angriperne.

10-åringene prøvde å stoppe angrepet

Da en av guttene stakk lærerinnen med kniv, satt elevene i 4. klasse seg kraftig til motverge.

– Skoleelever og lærere prøvde å stoppe angrepet, ifølge en pressemelding fra Etterforskningskomiteen i byen Perm.

Lokale politimyndigheter fremstilte først skoleangrepet som «en slåsskamp» mellom to elever. I en pressemelding hevder politiet at en nåværende og tidligere elev sloss, og at læreren og tiåringene ble skadet da de prøvde å stoppe slåsskampen.

Elevene selv, foreldre og andre vitner har en helt annen versjon, noe som også styrkes av at de fleste skadede var 4.-klasseelever.

Da 10-åringene gjorde motstand, skjedde noe som trolig forhindret en skolemassakre.

– Først angrep de lærerinnen, så elevene

– De løp inn i klasserommet, begge var kledd i svart, og begynte å stikke den kvinnelige læreren med kniv, sier en av skoleelevene ifølge nettstedet Mash.

Mens den ene angrep læreren, stengte den andre for døren slik at elevene ikke skulle komme ut, fortalte flere elever. Det stoppet ikke 4.-klassingene.

– En gutt, Sasja, løp til døren. Da ble han stukket med en kniv av den andre. Mens dette skjedde, løp resten av elevene mot døren, sier et annet vitne til avisen Moskovskij Komsomolets.

Skolens alarmsystem fungerte ikke. Politiet ble varslet ved at elevene løp til en butikk ved siden av skolen og slo alarm.

Flere teorier om angrepet

Begge 16-åringene som angrep elevene, var deltagere i en gruppe på sosiale medier som hyllet Columbine-massakren, ifølge nettavisen Meduza.

Den ene har tidligere vært til psykiatrisk behandling og ble utvist fra skolen på grunn av fyll og bråk.

Den andre blir betegnet som en hyggelig elev som aldri hadde vært innblandet i noen problemer.

Andre venner forteller til avisen RBK at angrepet skyldtes at en elev ved skolen hadde fornærmet dem på sosiale medier.

Begge angriperne var alvorlig skadet da de ble pågrepet av politi etter at de 700 elevene ved skolen hadde kommet seg ut vekk.

Det er uklart om angriperne ble skadet i basketaket da fjerdeklassingene og lærerinnen kjempet for sine liv eller om de to angriperne forsøkte å ta sitt liv da væpnet politi rykket inn.

Skoleangrep i Russland

De siste fem årene har det vært minst ti alvorlige angrep på elever og lærere ved russiske skoler.

Det siste angrepet var i september, hvor fire elever ved en skole i Moskva ble skadet. Russland har imidlertid vært spart for tilsvarende hendelser som i USA og Finland.

Drapene og angrep ved skoler i Russland har de siste årene stort sett vært knyttet til ulike konflikter mellom elevene. Sammenlignet med resten av Europa har Russland et mye høyere voldsnivå målt i antall drap og voldstilfeller.

– Motivet for dette kan være noe helt annet enn Columbine-massakren, sier psykologen Ivan Preobrazjenskij til avisen Gazeta.ru som har undersøkt flere av skoleangrepene.

– Det kan også være et resultat av konflikt mellom grupper av barn på skolen, mellom barn av rike og fattig foreldre, barn av ulike nasjonaliteter og religioner, ulike sportsklubber, krangel om jenter eller konflikter som har oppstått på sosiale medier, sier psykologen.

– Hvorfor måtte 10-åringer stoppe angriperne?

– Hvordan kunne bevæpnede gutter komme inn på skolen, spør den russiske barneombudskvinnen Anna Kuzetsova på Facebook.

Det er vanlig med vakter ved russiske skoler. En av fire russiske skoler har imidlertid også leid inn private vaktselskaper for å styrke sikkerheten.

– Hvorfor var det ingen andre en 10 år gamle barn som prøvde å stoppe angriperne, skrev barneombudet.