Tyskland er en politisk nervebunt foran søndagens landsmøte i det sosialdemokratiske partiet SPD. Hvem som har det verst, er ikke godt å si:

Angela Merkel (fra det kristeligdemokratiske CDU), som vant valget 24. september, men fortsatt ikke har klart å stable en regjering på bena? Hun svekkes politisk uke for uke. Greier hun ikke å få til et regjeringssamarbeid med sosialdemokratene (SPD), truer nyvalg og kanskje slutten på kanslerkarriéren.

Eller kanskje Martin Schulz? SPD-lederen sa først bastant nei til å fornye regjeringssamarbeidet med Merkel, men har snudd. Nå skal han overbevise partiet sitt om å stemme for det han selv var imot for to måneder siden. For et år siden var Schulz den hyllede potensielle redningsmannen. Nå kan han etterlate seg et vrak av et parti.

Eller er det muligens de helt vanlige sosialdemokratene som lider mest, de 440.000 partimedlemmene som ser partiet sitt kjempe for livet?

HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

Frykter at nedgangen fortsetter

I 1998 fikk SPD 40,9 prosent oppslutning i valget. I høst fikk de 20,5 prosent. Den ferskeste meningsmålingen gir dem 18.

Rollen partiet har hatt som juniorpartner i Angela Merkels regjering i åtte av de siste tolv årene er en utbredt forklaring på nedgangen. Å sette seg i samme situasjon igjen, frister ikke.

Lederen for ungdomspartiet (JUSOS), Kevin Kühnert, er den mest profilerte motstanderen og har forlengst fått tilnavnet «GroKo-Killer» av avisen Bild. (GroKo er en forkortelse for storkoalisjon, altså regjeringssamarbeidet mellom kristeligdemokrater og SPD).

Kühnerts motargumenter har vært å høre i alle medier og på utallige SPD-møter over hele landet: – Vi kan ikke alltid gjøre den samme feilen, sier han.

På den annen side har SPD en stolt tradisjon som statsbærende og ansvarsfullt politisk folkeparti. Det er utenkelig for mange ikke å stille opp når Tyskland opplever en politisk krise. Tre tidligere partiledere skriver i et innlegg i Der Tagesspiegel at å si nei til forhandlinger betyr at man ikke har kjempet så godt man kan.

– Det er verre enn et nederlag, mener de.

En europeisk trend: Tyskerne er ikke alene. Sosialdemokratene sliter i mange land.

Fakta: Valget i Tyskland Valget 24. september gikk slik: CDU/CSU 33 prosent, SPD 20,5 prosent, Alternative für Deutschland 12,6 prosent, FDP (liberale) 10,7 prosent, venstrepartiet Die Linke 9,2 prosent og De grønne 8,9 prosent. Mindretallsregjering er så godt som utenkelig i Tyskland, så Merkel forsøker derfor å danne en flertallsregjering. Sosialdemokratene sa i utgangspunktet nei til samarbeid. Derfor forhandlet CDU/CSU med FDP og De grønne i flere uker, men forhandlingene brøt sammen. Da grep presidenten inn, for første gang i tysk etterkrigshistorie, og innkalte alle partilederne til samtale. Siden har SPD og CDU/CSU hatt sonderingssamtaler og blitt enige om innholdet i et 28 siders dokument som skal tjene som utgangspunkt for eventuelle videre forhandlinger. Søndag avholder sosialdemokratene ekstraordinært landsmøte der de skal avgjøre om de går inn i reelle forhandlinger. Hvis alt går på skinner, kan Tyskland få en ny regjering før påske.

Macron presser på

Forbundsrepublikken Tyskland har aldri vært så lenge uten ny regjering. Særlige problemer har det foreløpig ikke skapt for det velsmurte landet der økonomien går så det griner.

For EU er det verre at Tyskland regjeres av et forretningsministerium som ikke kan ta langsiktige strategiske avgjørelser. Ikke minst for den franske presidenten Emmanuel Macron. Hans visjoner om en mer sammenvevd eurosone er avhengig av tysk støtte. Den kan han ikke få før en ny regjering er oppe og står. Macron har også lagt personlig press på Schulz for å få ham til å forhandle med Merkel.

... neste post: uravstemning

De 600 sosialdemokratene møtes søndag i Bonn, den gamle vesttyske hovedstaden bare 20 mil fra den franske grensen. I tillegg til JUSOS har to delstatspartier varslet nei. Men delegatene er ikke bundet, så det er umulig å regne ut hvordan stemmegivningen blir.

Hvorfor er det så vanskelig for Merkel å danne regjering? Et lynkurs i tysk politikk

Uansett resultat kan hverken sosialdemokratene eller Tyskland puste ut for godt:

Enten sier SPD nei til forhandlinger, og Tyskland går en politisk kaotisk tid i møte. Skal de prøve mindretallsregjering? Holde nyvalg?

Eller de sier ja. Da gjennomføres forhandlingene. Men deretter skal SPDs 440.000 medlemmer stemme over resultatet. Det kan bli et drama som stiller denne helgens kontroverser i skyggen.