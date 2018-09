Tesla-aksjen falt nesten 14 prosent

Prisen på aksjene er nå 264,77 dollar, ifølge E24.

Bakgrunnen for bedragerianklagene er at Musk i en Twitter-melding 7. august i år skrev at han vurderer å gjøre Tesla privat til en pris på 420 dollar pr. aksje. Han hevdet også å ha sikret finansiering.

Tesla-aksjen steg med nesten 11 prosent samme dag etter at meldingen ble lagt ut, men et par uker senere sa Musk at han hadde droppet planene om å ta Tesla av børs.

Mener Tesla-sjefen har ført investorer bak lyset

Torsdag leverte USAs finanstilsyn (SEC) inn et søksmål mot Musk hvor de skriver at Tesla-sjefen ikke hadde diskutert eller gjort noen avtale om kjøp av Tesla. De mener derfor at han førte investorer bak lyset med sine kommentarer.

– Ledere for børsnoterte selskaper har tillitsposisjoner i markedet og har et viktig ansvar overfor aksjonærene, sa Steven Peikin i finanstilsynet og tilføyde at kjendisstatus ikke gjør at man kan ta lett på ansvaret.

Musk beskrev søksmålet som trist og urettferdig.

– Jeg har alltid handlet med de beste intensjoner når det kommer til ærlighet, åpenhet og investorer. Integritet er den viktigste verdien i mitt liv og fakta vil vise at jeg aldri har inngått kompromiss på noen måter, sa han torsdag.