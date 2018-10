Film fra overvåkingskameraer skal ha blitt fjernet fra saudiarabisk konsulat

I tillegg skal konsulatets tyrkiske ansatte ha blitt bedt om å ta en fridag, skriver avisen The Guardian , som viser til opplysninger fra tyrkiske myndigheter.

Den saudiarabiske dissidenten og journalisten forsvant tirsdag i forrige uke etter å ha gått inn i konsulatet.

Den tyrkiske etterforskningen har avdekket flere forhold som styrker antakelsen om at saudiarabiske myndigheter ga ordre om at Khashoggi skulle pågripes.

The Guardian skriver også at etterretningsagentene som antas å ha stått bak forsvinningen, brukte flere timer i generalkonsulens hjem like ved konsulatet før de dro videre til flyplassen i en kolonne med seks biler. En av dem antas å ha fraktet Khashoggi eller liket hans, skriver The Guardian.

Lefteris Pitarakis / AP / NTB scanpix

Verden krever svar fra Saudi-Arabia

Både FN, EU, USA, Frankrike og Storbritannia krever at Saudi-Arabia svarer på hva som har skjedd med dissidenten Jamal Khashoggi.

Tyrkia har i flere dager etterlyst en forklaring på forsvinningen, og nå har flere andre land sluttet seg til kravet.

Den saudiarabiske journalisten og dissidenten befant seg inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul da han forsvant tirsdag i forrige uke. Hans tyrkiske forlovede ventet utenfor, men hun så aldri at han kom ut igjen. Formålet med besøket var å ordne med skilsmissedokumenter som trengtes for at Khashoggi skulle kunne gifte seg på nytt.

Ikke navngitte tyrkiske kilder har sagt at Khashoggi ble drept og partert inne i konsulatet, for så å bli fraktet ut av bygningen av 15 saudiarabiske etterretningsagenter, men dette har Saudi-Arabia avvist.

Tyrkiske myndigheter har bedt om å få undersøke det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å se om de finner spor etter Khashoggi, og tirsdag skal Saudi-Arabia ha gitt grønt lys for dette.

Emrah Gurel / AP/NTB Scanpix

Presset øker

Både den britiske og franske regjeringen ba samme dag om en rask oppklaring på hva som har skjedd. Det gjorde også EU etter at USA stilte samme krav dagen før.

FNs høykommissær for menneskerettigheter krever også svar. David Kaye, FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, har dessuten bedt om en uavhengig, internasjonal granskning av saken. Han mener at saken setter Tyrkia i et vanskelig dilemma ettersom Tyrkia må forsøke å opprettholde et godt forhold til Saudi-Arabia samtidig som landet skal håndtere en viktig og høyprofilert etterforskning.

Bodde i eksil

Khashoggi var kjent som en skarp kritiker av mannen som nå regnes som Saudi-Arabias reelle leder, kronprins Mohammed bin Salman (33). Blant annet var han motstander av krigen som Saudi-Arabia fører mot houthiene i nabolandet Jemen.

Fordi han fryktet for represalier, bodde han i frivillig eksil i USA der han også var fast bidragsyter på Washington Posts kommentarsider.

Bin Salman, også kjent under initialene MBS, ble utnevnt til kronprins i 2017. Han har siden forsøkt å skape seg et image som en reformvennlig leder, blant annet ved å oppheve forbudet mot at kvinner kjører bil.

Men parallelt har han satt en rekke mulige motstandere i husarrest under påskudd av at han vil bekjempe korrupsjon. Han har også iverksatt boikott av nabolandet Qatar og fengslet kjente menneskerettsaktivister.

Til tross for skarp internasjonal kritikk har han heller ikke vist noen tegn til å ville avslutte den blodige krigen i Jemen.

Kritisk til kronprins

Flere eksperter er sterkt kritiske til den unge kronprinsen.

– Siden han ble kronprins og de facto leder, har Saudi-Arabia beveget seg inn i en æra der intern utilfredshet, uansett hvem som står bak, møtes med brutalitet, skriver Lina Khatib, leder for Midtøsten og Nord-Afrika-programmet ved tenketanken Chatham House, i et innlegg i avisen The Guardian.

Hun er også kritisk til reformprogrammet han har lansert.

– Initiativer som å tillate kvinner å kjøre bil, sies å komme fra toppen, snarere enn fra grasrota. Noen av de kvinnelige aktivistene som kjempet for saken, er pågrepet og tilbakeholdt for å signalisere at staten ikke bøyer av for internt press, skriver hun videre.

Trump-administrasjonen har også trappet opp presset mot Saudi-Arabia, som USA under Trump har hatt et stadig tettere samarbeid med.

– Vi ber saudiarabiske myndigheter om å støtte en grundig etterforskning av Khashoggis forsvinning og gi innsyn i resultatene av denne granskingen, sier utenriksminister Mike Pompeo.