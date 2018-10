Mandag kveld kom patriark Kirill kjørende til Den hellige ånds katedral i Minsk i sin Mercedes med bilnummer 02.

I Russland vet alle hvem som har bilnummer 01.

Noen timer senere tok Kirill og lederne i den russiskortodokse kirken en dramatisk historisk beslutning som får store konsekvenser for verdens nest største, og i egne øyne eldste, kirke.

Patriarken Kirill og den russiske kirken bryter båndene til patriark Bartholomeos i Konstantinopel, som er øverste myndighet for 260 millioner ortodokse kristne.

– De som nekter å følge dette forbudet, vil bli straffet for ulydighet, erklærte den russiske kirken.

Derfor bryter Moskva båndene

Bruddet er Moskvas reaksjon på at patriark Bertholomeus har gitt den ukrainske kirken selvstendig status.

12.000 av de 36.000 menigheter til patriarken i Moskva ligger i Ukraina, noe som skyldes de tette kulturelle og historiske båndene etter flere århundre som en del av Russland.

Krigen i Donbass og annekteringen av Krim har økt kravet fra ukrainske ortodokse om selvstendighet.

Nå har Kirill nedlagt forbud mot at russisk troende ber i kirkene til patriarken i Konstantinopel, deriblant fødestedet til den ortodokse troen Athos-klosteret i Hellas.

Putin selv har besøkt Athos to ganger, og nyreligiøse russiske oligarker har donert 1,6 milliarder kroner til klosteret, ifølge BBC.

Russisk-ortodokse får heller ikke lenger ta nattverden med «skismatikerne», som Moskva kaller dem.

Nattverden med brød og vin symboliserer det siste måltidet til Jesus og disiplene før korsfestelsen, og er en av de viktigste kristne troshandlingene.

Fakta: Den ortodokse kirken Den ortodokse kirken består av 14 kirker med egne patriarker i Konstantinopel, Alexandria, Jerusalem, Russland, Hellas, Polen, Romania, Serbia, Albania, Georgia, Kypros, Tsjekkia og Slovakia. Den ortodokse kirken brøt med de andre kirkene i konsilet i Kalkedon i år 451. Kirken har ingen pave, men patriarken i Konstantinopel regnes som den fremste blant likemenn. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, sa 8 prosent av russerne at de var kristne. I dag er tallet 71 prosent.

Hitler, infiserte bygg og himmelsk hacking

Russisk-ortodokse kirkeledere har sammenlignet Bartholomeos med Hitler.

Kirills nestleder har anklaget Bartholomeus for å være korrupt og motta penger fra Ukraina.

Lengst gikk den russiske metropolitten Pavel, som hevdet at Vesten har satt ut «infiserte mygg» for å smitte troende.

I tillegg skal russiske hackere ha stjålet e-posten til patriarken i Konstantinopel, ifølge Ap.

Fakta: Ortodokse kristne Landene med flest ortodokse kristne: Russland: 101 mill. Etiopia: 35,7 mill. Ukraina: 34,8 mill. Romania: 18,7 mill. Hellas: 9,9 mill. Serbia: 6,9 mill. Bulgaria: 6 mill. Hviterussland: 5,9 mill. Georgia: 3,8 mill. Egypt: 3,7 mill. I Ukraina er det tre ortodokse kirker (av 65 prosent av befolkningen som anser seg ortodoks): Moskva-patriarkatets kirke: 38,1 prosent. Kiev-patriarkens kirke: 23 prosent Den autofile kirken: 2,7 prosent. Ortodoks uten å tilhøre noen kirke: 21,2 prosent. Målt i antall menigheter, er Moskva-patriarkatet største siden den har bredest støtte på landsbygda.

– Du vil bli lyst i bann

Lekkede referater fra siste møte mellom patriarkene Kirill og Bartholomeos viser kirken splittes av dyp politisk uenighet.

– Russland og Ukraina er ett land og ett folk, sa Kirill.

– Ukrainerne vil ikke være under Russlands autoritet og vil ha frihet. Vi synes deres krav er rettferdig, svarte Bartholomeos.

– Det er umulig å skille Kiev fra vårt land. I Ukrainas hovedstad ligger de helligste stedene for russisk-ortodokse, mente Kirill

Bartholomoes svarte ved å minne Kirill om at Moskva-patriarken ikke har kunnet besøke Ukraina på mange år.

– Er ikke det et sterkt bevis på at du er uønsket i Ukraina? Du sier at millioner av troende er lydige til deg og din politiske makt, sa patriarken i Konstantinopel, før han smelte til:

– Du hevdet at Ukrainas president Porosjenko bestakk oss. Jeg spør deg direkte: Kan du bevise det? Hvis ikke, sprer du blasfemi mot Moderkirken, og du vil bli bannlyst, sa Bartholomeos.

Hvorfor kommer bruddet nå?

Etter fire og et halvt år med krig i østlige Ukraina er ukrainske ortodokse splittet i synet på patriarken i Moskva.

Både russiske og ukrainske myndigheter har brukt religionen i konflikten. Ortodokse prester velsigner og hyller de stridende på begge sider av frontlinjen og mange av soldatene tolker det som «en hellig krig».

Kirkestriden handler også om penger og ressurser. Patriarken i Moskva, som er Russlands største landeier, kan miste kontrollen over flere tusen kirker og klostre i Ukraina.

Derfor er dette en historisk viktig hendelse

Selve skilsmissen kan bli lang før bruddet er endelig.

Årsaken er at 18.000 ortodokse menigheter i Ukraina nå selv skal bestemme hvem de vil tilhøre. Om lag en tredjedel av de spurte ukrainerne sier de er i tvi.

Kritikere har også kritisert Bartholomeus for å undervurdere faren for at dype religiøse motsetninger blusser opp.

– Dette er et spørsmål om rikets sikkerhet, mente Ukrainas upopulære president Petro Porosjenko, som fremstiller saken som en politisk seier og «det godes seier over det onde».

Et annet spørsmål er om dette kan splitte de 14 nasjonale kirkene i den ortodokse kristendommen.

Den serbiske patriarken har allerede uttrykt sympati for Moskva.

Andre peker på at patriarken i Konstantinopel kun har noen få tusen troende mens den russiskortodokse kirken utgjør 100 millioner mennesker.

Også internt i Russland er det mange som mener saken viser at kirken er et redskap for statsmakten.

– Den russiskortodokse kirkens talsmenn oppfører seg som rabiate politikere for Kreml når de gir uttrykk for at Ukraina ikke har rett til å eksistere politisk eller religiøst. Ikke rart at mange ukrainere vil bryte gamle bånd, skriver den russiske avisen Moskovskij Komsomolets.

Presten tok bilde av Mercedes 0002

Den hviterussiske presten Aleksandr Sjarmko tok bilde da patriark Kirill kom kjørende i sin Mercedes. Han la det ut Facebook.

– Bilnummeret er nr. 0002. Den som har nr. 1 kan bare være en person, skrev presten Sjarmko ifølge avisen Meduza.

Bildet minner russere om de mange skandalene med søkkrike ortodokse kirkeledere som kjører rundt i Mercedeser.

Sjarmko var lei seg for at patriarken ikke hilste på de hundrevis av troende som sto utenfor og ventet i timevis.

– Hadde det vært så vanskelig å gå noen skritt, hilse velkommen og velsigne folket, sa presten, som kritiserte begge sider for å øke konfliktnivået.

Mandag fikk han sparken for å ha krenket patriarken.

