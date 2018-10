Indonesia forbereder massebegravelser

I frykt for at sykdommer skal spre seg har indonesiske myndigheter besluttet at de omkomne etter jordskjelvet og tsunamien skal begraves i massegraver.

Redningsmannskaper leter fortsatt etter overlevende i byen Palu på Sulawesi, og det er fryktet at antallet omkomne kommer til å stige ytterligere. Ifølge Indonesias visepresident Jusuf Kalla kan «tusenvis» være døde.

Mangel på utstyr har blant annet gjort redningsarbeidet vanskelig. Det er blant annet mangel på drivstoff, noe som har ført til at søk med båt ikke har vært gjennomførbart.

Indonesiske myndigheter ber nå det internasjonale samfunnet om hjelp for å håndtere den ekstraordinære situasjonen i landet.

Innesperret

Det fryktes fortsatt at mellom 50 til 60 gjester er innesperret etter at hotellet Roa-Roa falt sammen som et korthus fredag. Oransjekledde redningsarbeidere sier at de har hørt barneskrik og stemmer i ruinene.

Overlevende har nærmest tømt butikkhyllene for mat, og enkelte mener myndighetene ikke har kommet med nok forsyninger til befolkningen i det rammede området. Sikkerhetsminister Wiranto har på sin side lovet at det skal komme forsyninger til befolkningen.

Jordskjelvet rammet kysten av Sulawesi med en styrke på 7,5 fredag kveld, og en times tid senere ble kysten rammet av en tsunami, en halv time etter at det utsendte tsunamivarselet ble opphevet.

Leter etter familie

De som overlevde de tre meter høye bølgene og jordskjelvet, leter nå etter sine kjære i ruinene.

Indonesiske Adi sto på stranda med kona da bølgen traff land.

– Da bølgen kom, mistet jeg kona mi. Jeg ble dratt 50 meter bort. Vannet gikk rundt meg. Da jeg var på stranda i morges, så jeg motorsykkelen min og lommeboka til kona mi, sier han.

Mange leter etter sine kjære blant området hvor de omkomne er plassert. Mange er fortsatt ikke identifisert.