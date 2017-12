Norbert Feher, som er kjent under tilnavnet «Russeren Igor», mistenkes for å ha drept en kioskeier under et ran i Budrio nær Bologna i Italia 1. april i år.

Han var også etterlyst i Italia for drapet på en viltvokter åtte dager senere. Mannen ble angivelig drept etter å ha gjenkjent den ettersøkte serberen.

Sent torsdag havnet Feher i skuddveksling med spansk politi nær Teruel, rundt 300 kilometer vest for Madrid. Tre mennesker ble drept i skuddvekslingen, blant dem to politimenn.