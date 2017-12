«Når du først er i Russland, kan du ikke ta med deg disse to konvoluttene?»

Dette spørsmålet sier den spionanklagede Frode Berg at han fikk fra to personer i Norge. Ifølge ham overtalte disse to ham også til å dra til Moskva nettopp mellom 4. og 6. desember og ta med 3000 euro for dem.