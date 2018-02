Legendarisk København-restaurant gjenåpnes torsdag

Den berømte restauranten har holdt stengt i nærmere ett år, og må dermed på nytt kjempe for sine Michelin-stjerner og internasjonale utmerkelser.

Restauranten er fire ganger blitt kåret til verdens beste – i 2010, 2011, 2012 og 2014.

Tre sesong-menyer

Når dørene åpnes torsdag, vil restauranten tilby gjestene et helt nytt konsept. Året er delt opp i tre sesonger, og planen er å endre menyen kraftig fra sesong til sesong.

Åpningsmenyen vil være preget av havet, fisk og skalldyr fra Skandinavia, som er best i vintermånedene.

– Hvis de leverer de varene som vi har vært vant til, så tror jeg at de har riktig store sjanser til å bli nummer én igjen, sier Ole Troelsø, matanmelder for Børsen og leder for foreningen Danske Madanmeldere, om Nomas muligheter til topp-plassering i Restaurant Magazines kåring.

Han viser blant annet til kjøkkensjef René Redzepis kreative evner.

– De har masse kreativitet, erfaring i å gjennomføre, og så har de stor goodwill, så jeg tror at de kan innfri forventningene, sier han.

Åpner «filialer»

De siste årene har Noma åpnet flere såkalte pop-up restauranter rundt om i verden.

De skjedde senest i november i fjor, da Noma åpnet en midlertidig restaurant i den mexicanske kystbyen Tulum.

I 2016 hadde Noma en pop-up i den australske storbyen Sydney, mens de gjorde noe lignende i Tokyo i 2015.

JENS DRESLING / AP / NTB scanpix