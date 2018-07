Tjenestemenn: Taliban-krigere drept i IS-angrep nord i Afghanistan

IS-krigere skjøt og drepte 15 Taliban-medlemmer i en landsby i Sar-e-Pol-provinsen tirsdag, opplyser tjenestemenn til nyhetsbyråene DPA og AFP. De brukte også granater i angrepet, ifølge tjenestemennene.

Angrepet var rettet mot en begravelse.

Afghanske tjenestemenn gir imidlertid ulike versjoner av hva som har skjedd.

Nyhetsbyrået AP siterer tjenestemenn på at det var en selvmordsbomber som angrep et møte mellom Taliban-krigere og eldre beboere i landsbyen.

Det har vært en rekke kamper mellom ekstremistgruppen IS og opprørsgruppen Taliban den siste tiden. De to har siden IS etablerte seg i landet i 2015 kjempet om innflytelse og kontroll.