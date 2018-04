Cuba får president som ikke er en Castro for første gang på 69 år

Castro og hans arvtaker ble møtt med applaus da de sammen ankom nasjonalforsamlingen onsdag morgen. Da stemte delegatene over hvem som skal etterfølge Castro som president.

Resultatet, som ble offentliggjort torsdag, var gitt etter som landets 57 år gamle visepresident Diaz-Canel var den eneste kandidaten forsamlingen kunne stemme på.

Datoen for innsettelsen av den nye presidenten, var ikke tilfeldig. 19. april 1961 slo cubanske styrker tilbake en USA-støttet opprørshær bestående av eksilcubanere som forsøkte å invadere landet via Grisebukta.

– Må dreie seg om folket

Diaz-Canel har gått gradene i kommunistpartiet. Han omtales som en pragmatisk hverdagskommunist med beina godt plantet på jorda. Ingen forventer derfor noen stor politisk kursendring under hans ledelse.

– Vi bygger et tettere forhold mellom regjeringen og folket. Livet til de folkevalgte må dreie seg om folket. Å lytte til folkets meninger, undersøke dets problemer og å oppmuntre til debatt, sa Diaz-Canel etter onsdagens avstemning.

Han blir den første cubanske presidenten siden 1959 som ikke har Castro til etternavn. Fidel Castro ledet i 1959 et opprør og styrtet landets USA-støttede diktator Fulgencio Batista og innførte deretter en variant av kommunisme som Cubas styresett.

Raul Castro, som tok over da broren ble syk i 2008, beholder inntil videre vervet som leder for Cubas kommunistparti.

Cuba-krisen

Diaz-Canel tar over et land med en dramatisk historie. Mest kjent er kanskje Cuba-krisen, som førte USA og Sovjetunionen til randen av atomkrig.

Det vanskelig forholdet til naboen USA ble bedret da tidligere president Barack Obama gjenåpnet den 50 år stengte ambassaden i Havanna.

Forholdet mellom de to landene er blitt dårligere etter at Donald Trump ble president. USA utviste 15 cubanske diplomater etter at 22 ansatte som angivelig var etterretningsagenter ved USAs ambassade i Havanna, fikk uforklarlige helseplager.

– Jeg er sikker på at vi før eller senere skal beseire de imperialistiske planene, har Diaz-Canel sagt tidligere.

Overtar en svak økonomi

Den nye presidenten møter flere store utfordringer, ikke minst en økonomi i tilbakegang. Etter å ha krympet med 0,9 prosent i 2016, vokste økonomien med beskjedne 1,6 prosent i fjor.

Den politiske uroen i Venezuela, som er alliert med Cuba, påvirker også situasjonen på den karibiske øya. Samtidig har president Donald Trump økt presset mot kommunistøya ved å skjerpe reise- og valutarestriksjoner.

Den nye presidenten arver også hodepinen med to valutaer: Cubas egen peso, knyttet til dollarkursen, og amerikanske dollar som mange får fra slektninger i Florida og cruisenæringen. Her ligger kimen til økende økonomisk ulikhet, siden dollar åpner dører til bedre varer og et mer vestlig liv.