EU-parlamentet går kraftig ut mot «kupplignende» utnevnelse

Med kallenavn som «Rasputin», «Darth Vader» og «Monsteret» er Martin Selmayr blitt kjent som en av EUs mest fryktede og kontroversielle maktspillere.

Den 47 år gamle tyskeren regnes som svært hard i klypa. Men også som lynende intelligent og effektiv.

Fram til i mars var han stabssjef for EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Så ble han plutselig utnevnt til posten som generalsekretær – EU-kommisjonens øverste embetsmann.

Utnevnelsen kom helt utav det blå. Og sendte sjokkbølger gjennom de politiske miljøene i Brussel.

Kraftig kritikk

Nå har EU-parlamentet vedtatt en resolusjon der EU-kommisjonen får kraftig kritikk for måten Selmayr ble forfremmet på.

I resolusjonen fastslås det at utnevnelsen «kan ses på som en kupplignende handling som strekker loven helt til grensa og kanskje over».

De folkevalgte påpeker at utnevnelsen har skapt «utbredt irritasjon og misnøye», og at den kan skade EUs omdømme.

I resolusjonen ber de om en «revurdering» av utnevnelsen.

Enkelte av parlamentarikerne ønsket å gå lenger og kreve Selmayrs avgang, men dette forslaget fikk ikke flertall i avstemningen onsdag.

Lynvedtak

Da utnevnelsen ble gjort, var det nesten ingen andre enn Juncker og Selmayr selv som visste noe på forhånd. Vedtaket skal ha blitt banket igjennom på noen minutter, uten reell debatt.

Kommisjonen forhindret dermed en åpen konkurranse, påpeker EU-parlamentet. Andre kvalifiserte kandidater som kunne ha vært interessert, fikk ikke engang anledning til å søke.

EU-kommisjonen står likevel fast på at alle formelle regler for slike utnevnelser ble fulgt. Men kommissærene har hatt problemer med å forklare hvorfor det var nødvendig å gjøre vedtaket så raskt, og med så mye hemmelighold.

Mistanken er naturligvis at Juncker visste hvor omstridt utnevnelsen ville være, og at han derfor tøyde reglene for å unngå en åpen kamp.

Vil diskutere regelverket

Sjokknyheten fikk det umiddelbart til å koke i «Brussel-bobla», der Kommisjonen fikk både journalister og politikere på nakken.

Et totalt fravær av politisk dømmekraft, tordnet nederlandske Sophie in't Veld da saken kom opp til debatt i EU-parlamentet i forrige måned.

– Selmayrgate raserer EUs troverdighet som forkjemper for integritet og åpenhet i offentlig administrasjon. I en tid der folkets tillit til det europeiske prosjektet er lav, er dette knusende, sa hun.

EU-kommissær Günther Oettinger sier i en kommentar til onsdagens resolusjon at Kommisjonen er åpen for en «konstruktiv diskusjon» om saken.

Han åpner for en revurdering av regelverket – men ikke av utnevnelsen av Selmayr.