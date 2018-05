Da krigen mot IS stoppet opp, styrket terrorgruppen seg. Nå tar motstanderne opp kampen igjen.

En USA-støttet milits sa tirsdag at de gjenopptar offensiven for å erobre alle landområder som Den islamske staten (IS) kontrollerer i det østlige Syria.

Syrias demokratiske styrker (SDF), som er en allianse av kurdiske og arabiske militser, har tatt en tre måneder lang pause i kampen mot IS. Årsaken var at de kurdiske styrkene måtte konsentrere seg om å forsvare seg mot et angrep fra Tyrkia.

IS hadde begynt å operere offensivt igjen

– Vi har reorganisert våre styrker, sier Lilwa al-Abdallah til Reuters. Hun er talskvinne for offensiven i den oljerike Deir ez-Zor-provinsen lengst øst i Syria, opp mot grensen til Irak.

IS har de siste ukene begynt å bevege på seg igjen i dette området. De har både styrket sin posisjon i egne områder og har vært i ferd med å gjenerobre noe av det tapte.

IS har de siste ukene økt antallet angrep, sa SDFs talskvinne under en pressekonferanse på et oljefelt på østsiden av Eufrat-elven.

Angrepet på IS koordineres med Irak

Ahmed Abu Khawla, sjef for SDFs militære råd i Deir ez-Zor-distriktet, sier til Reuters at SDF samarbeider med myndighetene i Bagdad og den irakiske hæren. Den felles innsatsen vil øke, men ingen av styrkene vil krysse grensen.

Irak gjennomførte et flyangrep mot IS inne i Syria den 19. april. En bombefabrikk var målet.

Flere land har vært bekymret over at kampen mot IS hadde stoppet, inkludert Norge. USAs forsvarsminister Jim Mattis sa i forrige uke at han forventer en innsats med ny energi mot de ultrakonservative jihadistene i det østlige Syria.

Ørkenområder skal nå også erobres

IS kontrollerte svære landområder i Syria og Irak for mindre enn to år siden. Men en felles innsats fra lokale bakkestyrker og luftstyrken til en USA-ledet koalisjon har ført til at IS har mistet det meste. Det syriske regimet har med iransk og russisk hjelp også tatt store landområder fra IS.

Noen landområder i ørkenområdene langs grensen til Irak gjenstår imidlertid.

Det er ventet at IS vil gå over til geriljakrig dersom de mister sine siste landområder.

– En eventuell fullstendig bekjempelse av IS i Syria og Irak vil kreve en langvarig og ressurskrevende operasjon for opprørsbekjempelse, sa orlogskaptein Thomas Slensvik, leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe, til Aftenposten i forrige uke.

IS også i trøbbel ved Damaskus

Ved Damaskus er IS under kraftig beskytning i deres siste lille utpost i den palestinske flyktningleiren Yarmouk. Det er trolig bare et tidsspørsmål før president Bashar al-Assads styrker erobrer denne enklaven og en liten opprørskontrollert enklave som ligger ved siden av. Så snart dette er gjennomført, har Assad lyktes med å erobre alle tidligere opprørskontrollerte landområder i Damaskus-området.