– De russiske luftforsvarsenhetene i Syria ble ikke brukt til å slå tilbake missilangrepene, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

– Det er ingen russiske skader etter angrepet, sa en talsmann for den russiske generalstaben lørdag formiddag.

Ifølge russerne ble det registrert over 103 angrep fra kryssermissiler og luft til bakke-raketter.

Russland hevder syrerne klarte å «slå tilbake angrepet» selv, og at de to russiske militærbasene i Syria ikke ble truet.

– Ingen av kryssermissilene avfyrt av USA og de allierte kom inn i sonen hvor russiske luftforsvarsenheter forsvarer basene i Tartus og Hmeimim, hevder forsvarsdepartementet i Moskva.

Heller ingen syriske sivile eller militære skal være drept i angrepene, ifølge den russiske generalstaben.

Hevder å ha skutt ned 71 kryssermissiler

En viktig grunn til at Syria-krisen ble trappet kraftig opp denne uken, var at Moskva lovet å skyte mot missiler, fly og krigsskip som truet russiske militære i Syria.

Lørdag morgen hevdet det russiske forsvarsdepartementet at angrepet i stor grad «var slått tilbake»:

– 71 kryssermissiler og luftraketter ble skutt ned før de nådde målene, hevdet talsmannen for den russiske generalstaben i Moskva.

Russerne hevder at syrerne selv klarte å slå tilbake angrepet ved hjelp av gamle sovjetiske våpen og «ypperlig opplæring».

– Syriske luftforsvarssystemer som S-125, S-200 og Buk deltok i å slå tilbake missilangrepet. Disse systemene ble produsert i Sovjetunionen for mer enn 30 år siden, sa talsmannen for det russiske forsvarsdepartementet.

De fleste av kryssermissilene kom fra to amerikanske krigsskip stasjonert i Rødehavet, ifølge russerne.

Moskva ble ikke varslet

Ifølge den russiske ambassaden i Syria er det ikke meldt om noe skadede russere etter angrepene.

Angrepene i Syria i natt skjedde uten at russerne på forhånd ble advart nøyaktig om hvilke mål.

Dette er i så fall en skjerpelse fra det forrige store amerikanske angrepet for ett år siden, hvor russiske militære fikk et varsel i forkant slik at de kunne flytte vekk russiske soldater.

På forhånd sa Moskva at man forventet å bli orientert.

Putin: - En agressiv handling

I natt lovet Russlands FN-ambassadør at angrepet på Syria ville få følger.

Etter hvert som Moskva våknet opp lørdag morgen, ble uttalelsene moderert, selv om angrepet fordømmes kraftig.

– Dette er en agressiv handling mot et suverent land, sa Russlands president Vladimir Putin i sin første kommentar. Han betegnet Assads diktatoriske regime som «fremste linje i kampen mot terror».

– Gjennom sine handlinger har USA forverret den humanitære katastrofen i Syria, sa Putin.

– Dette støtter terrorister som har plaget det syriske folket i syv år, og vil provosere frem en ny bølge av flyktninger, sa Putin.

– Ødeleggende for internasjonale relasjoner

– Den nåværende eskaleringen av situasjonen i Syria vil ha en ødeleggende effekt på hele systemet for internasjonale relasjoner, sa Putin.

Han varslet at at Russland kaller inn til en hastemøte i FNs sikkerhetsråd «for å diskutere de agressive handlingene til USA og landets allierte».

– Historien vil vise hvem som har rett, slik den allerede har lagt et tungt ansvar for det blodig angrepet på Jugoslavia, Irak og Libya på Washington, sa Putin i en skriftlig uttalelse fra pressetjenesten i Kreml.

Truer med å levere flere våpen til Syria

Etter nattens angrep truer Moskva nå med å ruste opp Assad-regimet militært.

– Russland vurderer nå å utvide leveransene av S-300 missilene ikke bare til Syria, men også til andre land, ifølge den russiske generalstaben.