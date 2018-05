Riksadvokaten i New York går av etter anklager om fysiske overgrep

I tidsskriftet The New Yorker forteller de fire kvinnene, som alle har hatt et forhold til Schneiderman, at riksadvokaten i delstaten New York skal ha slått dem og tatt kvelertak på dem, ofte etter å ha drukket.

Etter at beskyldningene ble publisert, har Schneiderman valgt å trekke seg fra sin stilling. Han nekter samtidig for anklagene.

– Jeg har privat, i intime forhold, vært med på rollespill og andre seksuelle aktiviteter. Jeg har ikke overfalt noen. Jeg har ikke vært med på ufrivillig sex. Det er en linje jeg aldri ville ha krysset, sier riksadvokaten til The New Yorker.

– Vil forhindre meg

I en skriftlig uttalelse begrunner Schneiderman sin avgang.

– De seneste timene har alvorlige anklager, som jeg bestrider på det sterkeste, blitt rettet mot meg. Selv om disse anklagene ikke er relatert til mitt yrke eller det som skjer i embetet, vil de hindre meg i å lede kontorets arbeid i denne avgjørende perioden, skriver han.

Schneidermans oppsigelse trer i kraft med umiddelbar virkning.

– Noe måtte gjøres

To av kvinnene, Michelle Manning Barish og Tanya Selvaratnam, forteller åpent om det de hevder har vært mishandling fra Schneidermans side, mens to anonymiserte kvinner forteller om lignende opplevelser.

– Da jeg fant ut at andre kvinner var blitt mishandlet av riksadvokat Schneiderman på lignende måter flere år før meg, tenkte jeg på hvem som ville bli den neste, og jeg skjønte at noe måtte gjøres, sier Selvaratnam.

– Jeg valgte å stå frem både for å beskytte kvinner som innleder et forhold til ham i fremtiden, og for å skape oppmerksomhet rundt partnervold.

Saksøkte Weinstein

Schneiderman har vært en tydelig stemme i #metoo-kampanjen. I februar saksøkte han, på vegne av delstaten New York, Hollywood-produsent Harvey Weinsteins selskap The Weinstein Company for ikke å ha beskyttet sine ansatte.

Tidligere denne måneden beordret riksadvokaten etterforskning av en tidligere henleggelse av en sak mot Weinstein i 2015.