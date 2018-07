Sverige: – Brannen er et skikkelig beist

Antall svenske skogbranner har sunket kraftig de siste dagene, men fortsatt står store områder i flammer.

Den største brannen herjer i områdene ved Ljusdal, rundt 30 mil nordvest for Stockholm.

– Vi kjemper mot den største brannen i moderne tid. Den er et skikkelig beist, sa landshøvding Per Bill i Gävleborgs län på en pressekonferanse mandag.

Stillingen landshøvding tilsvarer fylkesmann i Norge.

Nyhetsgrafikk

Polen, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge og en rekke andre land har sendt mannskaper eller materiell til Sverige for å bistå lokale brannfolk.

EU-landenes slukningsinnsats er den største organisert av unionen noensinne, ifølge EU-kommisjonen.

Reddet med helikopter

Skogbrannene i Sverige har til sammen rammet et område på 25.000 hektar. Det er betydelig mer enn den store brannen i Västmanland for fire år siden.

Så langt er det ikke kommet meldinger om personskader. Men en gruppe brannfolk ble reddet med helikopter i siste liten ved Trängslet i Dalarne søndag kveld.

– De havnet foran brannfronten, hvor de absolutt ikke skal være. Vi hadde dårlig kommunikasjon, og brannen gikk fryktelig fort, fortalte redningsleder Johan Szymanski til P4 Dalarne.

Anna Hållams / TT / NTB scanpix

Mandag kom 52 brannfolk og ni kjøretøyer fra Tyskland til Sverige. Norge har blant annet bidratt med flere helikoptre.

Pusterom

Brannmannskapene ved Ljusdal hadde litt lettere arbeidsforhold mandag, ifølge nyhetsbyrået TT. Temperaturen var litt lavere og luftfuktigheten høyere.

Samtidig meldte SOS Alarm at det samlede antallet branner i Sverige hadde sunket til 27. For et par dager siden var tallet 74.

Men flere steder er brannene ute av kontroll, og de gunstige værforholdene varer neppe lenge. Svenske meteorologer har varslet varmerekorder og temperaturer mellom 30 og 35 grader i deler av de brannrammede områdene.

– Situasjonen kan forverre seg i morgen ettermiddag, da skal det bli varmere igjen, sa Andreas Bengtsson ved redningstjenestens stab i Färila mandag.

– Som forskerne har spådd

Uvanlig varmt vær har preget sommeren i Sverige – i likhet med Norge og mange andre land på den nordlige halvkule.

Rekordhøye temperaturer og tørke har økt brannfaren og bidratt til at flammene har spredt seg. Både EU-kommisjonen og Sveriges visestatsminister Isabella Lövin har satt situasjonen i sammenheng med klimaendringene.

Robert Henriksson / TT / NTB scanpix

– Dette er det forskerne har spådd vil skje med et varmere klima, sa Lövin, som tilhører Miljöpartiet, under et besøk i Trängslet i Älvdalen før helgen.

Stor brannfare i Norge

Været er bare én av flere faktorer som bidrar til skogbranner. Men forskere har i flere tiår advart om at klimaendringene vil øke brannfaren i det store barskogbeltet som strekker seg gjennom Canada, Russland og Skandinavia.

Også i Norge er det nå svært stor skogbrannfare på grunn av høye temperaturer og ekstrem tørke. Brannmann Tore Støkken, som skal til Sverige og bidra i slukningen der, sier til NRK at han er bekymret for hva som kan skje her hjemme.

– Vi frykter at vi kan få en stor hendelse her også.

I så fall vil de norske mannskapene bli hentet tilbake fra Sverige.

– Det er en fare for at vi blir for utslitte til å slukke i Norge, men vi kan ikke bare sitte på vår egen tue. Skulle ulykken ramme oss her, får vi jo håpe at vi får den hjelpen vi trenger også, sier Støkken.