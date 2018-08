Expressen: SD-kandidater med fortid fra Nationalsocialistisk front

Sammen med den antirasistiske stiftelsen Expo har avisen gransket alle kandidatene fra alle partier som stiller til valg i høst, blant dem 6.000 riksdagskandidater, 12.000 fylkestingskandidater og 52.000 kommunestyrekandidater.

Expo og Expressen har konsentrert seg om personer som skal ha hatt en dypere forankring i de nasjonalsosialistiske og nynazistiske miljøene enn bare å ha deltatt på konserter eller marsjer.

Visste ikke at Nationalsocialistisk front var nazister

I Klippan i Skåne står Andreas Olofsson på fjerdeplass på Sverigedemokraternas liste i kommunen. Han ble med i Nationalsocialistisk front (NSF) på midten av 1990-tallet.

– Det var en ekstremt dum tid, og jeg tar avstand fra det, sier Olofsson i dag og mener Expressen driver heksejakt.

I samme kommune står Thomas Jelinek, som på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet var organisert nazist, på SDs liste.

– Det er mulig jeg kalte meg det (nazist) den gang. Det gjør jeg definitivt ikke nå, sier han i dag.

I Sjöbo driver Nina Magnom valgkamp for SD i kommunevalget. På slutten av 1990-tallet var hun med i NSF.

– At jeg står på valglisten, har ikke med dette å gjøre, sier hun i dag og avbryter intervjuet.

I Simrishamn driver Stellan Mårtensson valgkamp for SD. I flere år på 1990-tallet var han organisert nazist i NSF, ifølge Expressen. Han sier i dag at han ikke visste at NSF var nazister.

– Dette er 25 år siden, sier Mårtensson og avbryter intervjuet.