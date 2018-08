Trump-leiren har hatt en rystende uke. Nå må presidenten feste setebeltet for enda mer bråk.

Tirsdag ble Paul Manafort dømt for skatteunndragelse og svindel, men Trumps tidligere valgkampsjef er langt fra ferdig i rettssalene. Neste måned starter nemlig en ny rettssak der Manafort blant annet er tiltalt for konspirasjon mot USA.

Derfor er det ventet nye opplysninger som skaper politisk uro for presidenten.

Etter at Manafort ble dømt forrige uke, roste Trump ham i et intervju med Fox News og på Twitter. Presidenten kalte straffesaken en heksejakt og roste Manafort for at han nektet å gi etter for påtalemyndigheten. Samtidig fikk medarbeidere som har begynt å samarbeide med etterforskerne, så ørene flagret.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Vender Trump ryggen?

Nå kan det vise seg at Manafort likevel ikke forblir lojal overfor Trump og at han vil vitne mot presidenten. Ifølge The Wall Street Journal har Manafort forsøkt å få til en avtale med spesialetterforsker Robert Mueller, men så langt er de ikke kommet til enighet.

Hvis Manafort begynner å samarbeide med Mueller, vil det være et stort nederlag for Trump.

Straffesaken mot Manafort er et resultat av Muellers granskning av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Mueller har vide fullmakter og skal også ta tak i mulige straffbare handlinger som ikke har noe med denne saken å gjøre.

AP / NTB scanpix

Russiske forbindelser?

17. september starter den nye rettssaken mot Manafort. Påtalemyndigheten skal ha foreslått å slå disse rettssakene sammen, men Manafort ville ha to separate rettssaker i forskjellige domstoler.

Her er det ventet å komme frem mer som handler om russiske forbindelser. Rettssaken vil ta for seg Manaforts arbeid som politisk konsulent og lobbyist fra 2006 til 2017.

Manafort er tiltalt for syv lovbrudd, deriblant for å ha deltatt i en konspirasjon mot USA, hvitvasking av penger, at han ikke registrerte seg som lobbyist for en utenlandsk aktør, for å ha avgitt falskt vitnemål og for å ha forsøkt å påvirke vitner til å snakke usant.

LEAH MILLIS / Reuters / NTB scanpix

Ukraina og Russland

Manafort har jobbet for en av Russlands rikeste menn, Oleg Deripaska. Russeren er en sentral person i etterforskningen av forholdet mellom Trump-leiren og Kreml. Han ga 170 millioner kroner i «lån» til Trumps tidligere valgkampleder.

Manafort har også vært spesialrådgiver for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin. Manafort tjente flere hundre millioner kroner på dette arbeidet.

Da Manafort ble dømt forrige uke, fant juryen ham skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter, og han risikerer opptil 80 års fengsel. Han ble dømt for skatteunndragelse, skjuling av penger i skatteparadiser og banksvindel.

I ti av tiltalepunktene ble ikke juryen enige. 11 av jurymedlemmene stemte for å dømme Manafort, men ett medlem stemte mot. Påtalemyndigheten har da anledning til å tiltale Manafort på nytt for disse punktene, og det er ventet at avgjørelsen om det vil bli offentliggjort onsdag. I tillegg kan dommen fra forrige uke bli anket, skriver The Wall Street Journal.

Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Verste uke som president

Trump har opplevd det som i amerikanske medier omtales som «en helvetesuke». Nesten samtidig som Manafort ble erklært skyldig av juryen, var det en annen sak som skapte mye større rabalder.

Trumps advokat og ryddegutt, Michael Cohen, erklærte seg skyldig i en rekke lovbrudd. Ett av dem var å betale store summer til to kvinner for at de skulle holde munn om angivelige affærer med Trump før presidentvalget i 2016. Cohen hevdet at han gjorde det etter ordre fra Trump.

Samtidig kan statsadvokaten i New York, Barbara Underwood (74), skape ytterligere trøbbel for Trump og tre av barna hans.

Marion Curtis / AP

Mange skifter side

Flere av Trumps tidligere allierte har vendt ham ryggen den siste tiden.

Finansdirektøren i Trumps forretningsimperium, Allen Weisselberg, fikk strafferettslig immunitet i etterforskningen av ulovlige pengeoverføringer.

Også to medietopper fikk strafferettslig immunitet, deriblant mangeårig Trump-venn David Pecker. Begge er fra American Media som publiserer avisen National Enquirer. Tabloidavisen skal ha kjøpt eksklusive rettigheter til historier som var negative for Trump før presidentvalget i 2016, men de publiserte dem aldri.

De to medietoppene underbygger beskyldningen om at Trump var involvert i ulovlig pengeoverføring.

