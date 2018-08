Weinstein mener e-poster viser hans uskyld

Dokumentene skal vise korrespondanse mellom Weinstein og en av kvinnene som har anklaget ham for voldtekt.

I en av e-postene skriver kvinnen at hun elsker Weinstein, men at hun «hater å føle seg som et engangstilfelle». E-postene ble sendt i tiden etter den påståtte voldtekten og gir inntrykk av et gjensidig intimt forhold.

160 sider med dokumentasjon

Weinsteins advokat, som fredag overleverte 160 sider med dokumenter til en domstol i New York, mener påtalemyndigheten bevisst holdt tilbake e-poster med avgjørende betydning for saken da den ble fremmet for en storjury tidligere i år.

Filmprodusenten ble i juli løslatt mot kausjon. Han er forbudt å forlate delstatene New York og Connecticut, der han bor, og han har levert inn passet sitt. 66-åringen har hele tiden hevdet at anklagene mot ham er falske.

Rundt 100 kvinner har stått frem og fortalt at de er blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra Weinstein de siste par tiårene. Inntil avsløringene i fjor høst var Weinstein regnet som en av Hollywoods aller mektigste menn.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet for metoo-kampanjen som har bidratt til avsløring av trakassering og overgrep i en lang rekke land.

Neste høring i rettssaken er berammet til 20. september.