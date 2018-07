Brexit-forhandlingene står fortsatt i stampe. Det er spesielt spørsmålet om hvordan Storbritannia skal trekke seg ut av tollunionen, som er det mest betente spørsmålet.

Ifølge Financial Times er det bare ett alternativ om en avtale som fortsatt er på bordet – den såkalte Chequers-planen til Theresa May. Men også denne møter svært sterk motstand både i Storbritannia og i EU.

Samtidig velger den britiske regjeringen nå å varsle at det kommer 70 beredskapsråd til husstander og bedrifter om hvordan landet bør forberede seg på en situasjon der britene forlater EU uten en brexit-avtale.

Fakta: Mays forslag til tollavtale Chequers-planen går ut på at Storbritannia krever inn EUs tollsatser på vegne av unionen på varer som ankommer Storbritannia på vei til EU. Britene krever inn sine egne tollsatser på varer som skal til britene selv. Dette vil i så fall gjøre at handelen kan fortsette friksjons- og tollfritt mellom EU og Storbritannia. Dersom det ikke blir noen avtale, må imidlertid alle varer tollklareres mellom EU og Storbritannia. Men med på kjøpet får britene også EUs reguleringer, som de da ikke lenger vil ha innflytelse over etter at de melder seg ut, slik som Norge er bundet til EU-regler gjennom EØS-avtalen. Det er mange av Mays mer brexit-entusiastiske partifeller motstandere av. (Kilder: Financial Times, The Guardian, BBC, NTB)

EU avviser Chequers-planen

Torsdag ble alvoret i situasjonen enda tydeligere ved at EUs forhandlingsleder erklærte at Chequers-planen i praksis er død:

– EU hverken kan eller vil delegere håndteringen av sin tollpolitikk og sitt regelverk til et ikke-medlem som ikke er underlagt EUs styringsstruktur, sa Michel Barnier etter møtet med den britiske brexit-ministeren Dominic Raab.

Rådene fra regjeringen skal distribueres av de ulike departementene fra og med august, men noen har allerede lekket til den britiske pressen.

Blant annet vil det tegnes opp kriseløsninger for å sikre jevn forsyning av mat og medisiner inn i landet dersom grensene må stenges for tollkontroll. Her er noen av tiltakene:

1. Må hasteansette tollere

Dersom ikke de kommer til enighet om hvordan tollkontrollen skal gjennomføres. kan det føre til lange køer når mat, medisiner og andre varer skal importeres fra EU og inn i Storbritannia.

Det vil blant annet bli bruk for rundt 5000 nye tollere for å ta unna den økte arbeidsmengden. Så langt er det ansatt 1113, ifølge det britiske tollvesenet.

Men uansett vil det gå langt saktere å frakte varer inn og ut av landet når alt må gjennom en fortolling.

2. Unngå matmangel

Brexit-minister Dominic Raab måtte onsdag erkjenne at regjeringen ser på tiltak for å sikre at Storbritannia har tilstrekkelig med mat dersom landet forlater EU uten en avtale.

Raab avviste at regjeringen selv er i gang med å hamstre mat, men han bekreftet at det kan bli nødvendig å ha avtaler klare med matindustrien for å sikre en jevn matforsyning.

Skjermdump fra Parliament TV / NTB scanpix

I 2016 var rundt 30 prosent av britenes matforbruk importert fra EU-land, ifølge mat- og landbruksdepartementet.

Samtidig vil et slikt scenario også ramme matprodusentene i EU-land. Ifølge The Telegraph kan franske vin- og osteprodusenter tilsammen tape over 300 millioner euro, eller 2,8 milliarder norske kroner, i året dersom de ikke kan eksportere til Storbritannia.

Andre britiske politikere er imidlertid mindre nervøse:

– For meg virker dette som en ganske latterlig skremselshistorie. Det er mange land utenfor EU som klarer å brødfø sine innbyggere helt fint uten hjelp fra EU, sa Brexit-underminister Martin Callanan onsdag.

3. Må håndtere kilometerlange grensekøer

Dersom det ikke blir en avtale, er det ventet lange køer også når omtrent 10.000 lastebiler hver dag plutselig må gjennom tollkontroll før de kan kjøre ut av Storbritannia og inn i EU, skriver Financial Times.

En 16 kilometer lang strekning av motorveien M26 i Kent kan bli stengt, og heller bli brukt som parkeringsplass for lastebiler og vogntog.

Neil Hall / Reuters / NTB scanpix

– M26 er en stor trafikkåre, og vi må be til gud om at det ikke kommer til det, sier James Hookham i transportforeningen FTA til avisen.

På europeisk side gjøres det også forberedelser på å opprette og oppbemanne toll- og grensestasjoner, blant annet på andre siden av Den engelske kanal.

– Det betyr selvfølgelig trafikkorker i Calais og i alle europeiske havner der det blir tatt imot varer og folk fra Storbritannia, sier Frankrikes europaminister Nathalie Loiseau til BBC.

4. Skal sikre nok medisinsk utstyr

Helseminister Matt Hancock har på sin side bekreftet at han har bedt sine tjenestemenn om å forhandle med legemiddelindustrien om ulike løsninger for å få lagret ekstra blod og medisinsk utstyr.

Hillary Benn, lederen for brexit-komiteen i Underhuset, har sagt at britene kan få råd om å kjøpe helseforsikringer når de skal reise i EU-land, som erstatning for de gjensidige behandlingsgarantiene for EU-borgere.

5. Vurderer å sette inn luftforsvaret

Det er også aktuelt å sette transportfly fra Royal Air Force i beredskap. Det britiske luftforsvarets maskiner kan da raskt settes inn for å frakte ting inn eller ut av Storbritannia eller fra lagre og frem til stedene der det haster mest.

Joel Rouse / Royal Navy

6. Hjelpe utenlandske arbeidere

Tidligere denne uken lanserte innenriksdepartementet en informasjonspakke for firmaer som må hjelpe ansatte med statsborgerskap i EU-land å søke om oppholdstillatelse etter brexit.

The Times skriver videre at opp til 250.000 små bedrifter for første gang vil bli bedt av regjeringen om å begynne å forberede seg på tolldeklarasjoner.

Yves Herman / Reuters

Kan være et forhandlingskort

Europaskeptikere i det britiske parlamentet har reagert på den dystre tonen i regjeringens kommunikasjon. En beskyldte May for å bruke et «no-deal» scenario som et forhandlingskort.

– Vi vil skremme folk fra vettet slik at folk til slutt omfavner Theresa Mays plan, skal et anonymt konservativt parlamentsmedlem ha bekreftet til BBCs Newsnight.

Reuters / NTB scanpix

Theresa May sa onsdag at folk bør føle seg betrygget av at regjeringen forbereder seg på alle mulige utfall.

Slike forberedelser har vært varslet tidligere. Da statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem i fjor høst, kom det frem at finansminister Philip Hammond har satt av tre milliarder pund til beredskapstiltak i et «no-deal»-scenario.

Brexit nærmer seg

I løpet av de neste 13 ukene ønsker britene å lande en avtale med Brussel om utmeldingen fra EU.

Men så langt er regjeringens kompromissforslag blitt møtt med kritikk både i parlamentet og i Europa.

De siste ukene har flere internasjonale bedrifter, som Airbus og BMW, sendt tydelige signaler til May om at deres produksjon i Storbritannia kanskje må flyttes dersom regjeringen lander på en «hard brexit».

Amazons sjef i Storbritannia gikk så langt som å advare mot uroligheter i befolkningen dersom brexit-forhandlingene bryter sammen.