Et videoopptak viser at tre menn fester et tau rundt statuen og trekker den ned mot bakken i Gdansk torsdag morgen. Aktivistene la deretter barneundertøy i statuens hender. Der la de også hvite blonder fra kirkevester, som brukes av gutter som fungerer som presteassistenter i den romersk-katolske kirken.

Aktivistene har uttalt at de veltet statuen for å protestere mot den polske katolske kirkens håndtering av seksuelle overgrep. Jankowski var anklaget for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Han døde i 2010.

Hærverket skjedde bare timer før startskuddet for toppmøtet i Vatikanstaten. Katolske kirkeledere fra hele verden er samlet for der å diskutere hvordan seksuelle overgrep kan bekjempes.

Aktivistene ble pågrepet senere på torsdagen, melder den polske kringkasteren TVN24.