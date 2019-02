CNN: Trump-administrasjonen henter midler til Mexico-mur tross søksmål

En ansatt i Trump-administrasjonen sier til CNN at Det hvite hus vil gå videre med planene og begynne med å hente midler fra spesifikke poster i forsvarsdepartementet og finansdepartementet.

Kongressen har kun godkjent 1,375 milliarder dollar over statsbudsjettet til diverse tiltak på grensa mot Mexico, noe som ikke er nok, ifølge president Donald Trump. Stabssjef Mick Mulvaney i Det hvite hus sa fredag at planen er å hente 2,5 milliarder dollar fra forsvarsdepartementets program for narkotikabekjempelse, 600 millioner dollar fra et av finansdepartementets fond og ytterligere 3,6 milliarder dollar fra militære byggeprosjekter. De sistnevnte midlene skulle tilgjengeliggjøres ved å erklære nasjonal krisetilstand.

Trump-administrasjonen står for tiden overfor en rekke søksmål som anfører at presidenten brøt grunnloven da han erklærte nasjonal krisetilstand. Om presidenten på feilaktig grunnlag har erklært krisetilstand, kan det bli vanskelig for ham å ta i bruk nasjonale krisemidler fra militære byggefond for å bygge muren.

Disse andre postene er imidlertid tilgjengelige uten at det er nasjonal krisetilstand, og planen skal være å begynne med å hente midler derfra. Det hvite hus vil ikke kommentere CNNs opplysninger om dette.

Presidenten selv sa tirsdag selvsikkert at han vil gå seirende ut av søksmålene som 16 delstater leverte inn mandag mot han, der de hevder han har brutt grunnloven.

Til reportere sa Trump at han tror han kommer til å gjøre det svært bra i saken mot delstatene og at han var i sin fulle rett da han erklærte unntakstilstanden.