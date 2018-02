Weinsteins selskap vil begjære seg konkurs

– Vi innser at dette er en svært lei utvei for våre ansatte, våre kreditorer og ethvert offer, men styret har ikke noe annet valg enn å gå inn for den eneste veien som ennå ligger åpen for å sikre mest mulig av selskapets gjenværende verdi, nemlig å levere begjæring om konkurs, heter det i en uttalelse fra styret søndag kveld, gjengitt av Los Angeles Times og The New York Times.

Avisene viser til feilslåtte samtaler mellom Weinstein-selskapet og en investorgruppe ledet av Maria Contreras-Sweet, som var ansatt i daværende president Barack Obamas administrasjon. Målet var å selge selskapet for 500 millioner dollar til investorgruppen, inntil påtalemyndigheten i New York 11. februar reiste søksmål mot The Weinstein Company for ikke å ha beskyttet kvinnelige ansatte fra trakassering.

Statsadvokat Eric Schneiderman begrunnet søksmålet med frykt for at salg av selskapet kan føre til at ofre i saken ikke får oppreising. Han fryktet også at noen urettmessig kunne sko seg økonomisk på et slikt salg.

Weinstein-selskapet anklager investorgruppen for å ha vært ute av stand til å legge fram en avtale som kunne ha sikret finansiering og som også kunne ha gitt forsikringer overfor Schneiderman om at ofre kan få erstatning.

Over 100 kvinner sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering og overgrep av Harvey Weinstein. Selv har Weinstein, som fikk sparken av selskapet i oktober i fjor, avvist anklagene.