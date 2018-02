Det er som om noen har åpnet døren til fryseren. Ekstremkulde i Europa og rekordvarme i Arktis forbløffer forskerne.

Ett av de første varslene om at februar ville by på ekstremvær, kom i den lille byen Ojmjakon i østlige Sibir i slutten av januar.

Innbyggerne på det kaldeste bebodde stedet på jorden, hadde nettopp vært gjennom en ganske normal, kald desember og januar med temperaturer mellom −30 og −40.

Så kom en historisk varmebølge som fikk mange siberjaker til å lure på om termometeret var ødelagt. Temperaturen viste +3 grader i byen som har en snittemperatur på −32 grader på denne tiden av året.

To uker senere kom rekordkulden. Siden har temperaturen i store deler av nordvestlige Russland ligget 10–15 grader under det normale.

Det er disse iskalde luftstrømmene fra Sibir som nå gir kuldesjokk i Sør-Norge og store deler av Europa.

Rekordvarmt Sibir og Arktis, iskaldt Europa

I Norge traff Sibir-kulden Sør-Norge med temperaturer langt under −20, mens det var plussgrader på Svalbard.

Britene har døpt uværet som fører til stengte skoler og farlige veiforhold, for «Beast of the East».

I Moskva er flere tusen redningsmannskaper i beredskap når byen med om lag 20 millioner mennesker skal komme seg gjennom flere dager med temperaturer på 25–30 minusgrader.

For nesten halve Russland er det sendt ut oransje alarmvarsel på grunn av kulden, noe som betyr at russiske myndigheter mener det er kan være fare for menneskeliv og store materielle skader.

I Roma, som nå har det kaldere enn Svalbard, førte rekordstort snøfall til at italienere kunne ha snøballkamp foran St. Petersplassen.

Både på veiene og i flytrafikken over Europa er det meldt om store forsinkelser.

Much of Europe has been overspread by very cold polar airmass, only the Iberian peninsula, part of the British Isles and Ireland and central Mediterranean are not affected.

Hva fører til rekordkulden?

Årsaken til sprengkulden i Norge og Europa er at jetstrømmene over Nordkalotten har endret seg.

De polare jetstrømmene er stabile sirkelvinder som går rundt Nordkalotten og markerer skillet mellom svært kald luftmasse over Arktis og varmere luft i Europa.

– Vanligvis går denne sirkelvinden fra vest mot øst, men av og til gjør denne jetstrømmen rare ting. Det skjedde 15. februar da dette systemet delte seg i to. Vi fikk to runddanser i stedet, forteller Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder ved Cicero.

– Nå har vi en sirkelvind som går over de nordlige delene av USA, og en som går over Norge. Resultatet er at vi får en sterk, kald vind fra Arktis som blåser tvers over Norge. Den isende kalde vinden går ut i Atlanteren der den snur. Der får den ikke varmet seg opp før den kommer tilbake igjen.

– Det blir som en kald føner som blåser over Norge og Russland, og det blir relativt mye kaldere i hele Skandinavia, Russland og delvis nedover i Europa, sier Samset.

– Det er som om noen har latt døren til fryseren stå åpen, skriver avisen Mashable.

Blir det varmere nå, fryser vi ihjel. Forskerne nærmer seg et svar på hva som skjer.

Jetstrømmene påvirkes av varmeforskjellene

– Hva er årsaken til dette?

– Det første enkle svaret: sånn er været! Været drives av mange faktorer på én gang, og vi sliter med å forutsi denne jetstrømmen mer enn en uke i forveien, forteller Samset.

Den erfarne forskeren peker på en annen mulig årsak: global oppvarming.

Jetstrømmen drives av varmeforskjellen mellom ekvator og Nordkalotten. Den globale oppvarmingen er imidlertid ujevnt fordelt. Når den gjennomsnittlige temperaturen på jorden øker med én grad, blir Arktis to grader varmere. Temperaturforskjellen blir derfor gradvis mindre.

– Ifølge klimamodeller og teoretiske beregninger skulle det tilsi at jetstrømmen blir mer ustabil og at vi oftere vil oppleve det som skjer nå. Forskerne krangler om det virkelig er slik. Noen mener det, mens andre fremholder at været er påvirket av så mange faktorer at man ikke kan si noe sikkert.

Samset forteller at en slik kollaps i den vanlige jetstrømmen vanligvis varer opptil to-tre uker. Med andre ord kan man forvente så kaldt vær i maksimalt én uke til.

Oppvarming i Arktis

Ifølge modellene til US Global Forecast System har temperaturen steget til 2 varmegrader på Nordpolen, noe som er nye varmerekorder.

– De veldig varme periodene i Arktis kommer oftere og er mer intense. Nå har dette skjedde fire av de fem siste vintrene, sier forsker Robert Graham ved Norsk Polarinstitutt.

Av de ekstreme utslagene som forskerne observerer, er dette: På Grønland steg temperaturen med 20 grader i løpet av bare fire timer da den siste varmebølgen startet 18. februar, viser tall fra den danske meteorologtjenesten.

Cape Morris Jesup (#Greenland's northernmost observation station) is now reporting temperatures well above freezing today... +6.1°C at the latest observation! Crazy!



– En ekstrem hendelse, skriver klimaforskeren Zack Labe ved Universitetet i California, som sier at man ikke har vært i nærheten av tilsvarende målinger siden 1950-tallet.

– En ekstrem hendelse, skriver klimaforskeren Zack Labe ved Universitetet i California, som sier at man ikke har vært i nærheten av tilsvarende målinger siden 1950-tallet.

The extreme event continues to unfold in the high #Arctic today in response to a surge of moisture and "warmth"



2018 is well exceeding previous years (thin lines) for the month of February. 2018 is the red line.

Selv om varmebølgen i Arktis og kuldesjokket i Europa skjer samtidig, er det ikke sikkert hva som er årsakssammenhengen:

– Uten stormen ved Grønland som presset varmluft nordover hadde vi ikke sett de varme temperaturene i Arktis. Men bildet er svært komplisert, og vi forstår fortsatt ikke hele årsakssammenhengen, sier Graham.

– Det er ikke alltid at det blir så kaldt som nå i Europa, når det er varmt i Arktis. Vi så det samme i 2012 som nå, men det skjer ikke hvert år.

Russerne lover mer kuldesjokk

Sjefen for Russlands hydrometrologiske senter advarer mot at Sibir-kulden ikke går over.

– Ja, vi har en ekstrem kulde nå. Og det vil vare en stund til, sier direktøren for Russlands hydrometrologiske senter, Roman Vilfand, til Aftenposten.

– Først hadde vi en veldig varm desember uten snø. Så kom rekordmye snø og deretter kuldesjokket.

I store deler av det nordlige Russland er det opp til 15 grader kaldere enn normalt.

– Vi ser forandringer i de vanlige værmønstrene. Det kan være et tegn på at klimaet forandrer seg og gjør været mer uforutsigbart. Men da trenger vi statistikk over flere år, sier Vilfand.