Nyhetsanalyse: To vanlige forklaringer på at verdens oljerikeste land ble lutfattig og én egentlig årsak

De siste årene har Venezuela drevet et eksperiment for å se hva som skjer når en regjering erklærer krig mot alle former for ekspertise. Resultatet er blitt klart synlig de siste fem årene: En av de største økonomiske katastrofer i moderne historie.

Trass i at landet har de største oljereservene i verden, er Venezuelas økonomi krympet med 47 prosent siden slutten av 2013. For å sette det i perspektiv er dette dobbelt så ille som Hellas under eurokrisen, og hvis trenden fortsetter, vil Venezuelas situasjon bli verre enn Zimbabwe under hyperinflasjonen, eller til og med Ukraina i årene etter kommunismens fall.