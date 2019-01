Starbucks-topp vurderer å stille i presidentvalg

Forretningsmannen, som bygget opp Starbucks fra å være en lokal bedrift i Seattle til å bli et internasjonalt kaffeimperium, har tidligere gitt 150.000 dollar i valgkampstøtte til demokrater. Men det er nettopp demokratene som har inntatt en lunken – og for noen til og med fiendtlig – holdning til Schultz' politiske planer.

Uavhengig

Ett av problemene er at Schultz sa til nyhetsprogrammet «60 minutes» søndag at han vurderer å stille som uavhengig kandidat. Mange frykter at han dermed vil ta velgere fra demokratisk side og praksis servere Donald Trump en ny valgseier på et sølvfat.

– For en som påstår å være demokrat på livstid, mener jeg det er lite klokt å stille som uavhengig kandidat i nettopp dette valget, sier Tina Podolowski, som leder det demokratiske partiet i delstaten Washington. Også Barack Obamas tidligere rådgiver David Axelrod ber Schultz la være å stille som uavhengig.

Julian Castro, en tidligere boligminister som mulig lanserte seg som kandidat i den demokratiske nominasjonskampen, sier en uavhengig kandidat i den demokratiske delen av det politiske landskapet «vil gi Donald Trump størst håp om å vinne».

Bokturné

Det er lang tradisjon for at uavhengige kandidater i USA i praksis ender opp med å svekke den politiske siden de ønsker å fremme, ved at den ene siden – i dette tilfellet demokratene – splittes, mens den andre siden står samlet om sin ene kandidat.

Den 65 år gamle kaffemilliardæren legger den uken ut på turné for å promotere sin nyeste bok, men det er ikke planlagt noen stopp i delstatene Iowa og New Hampshire, som er tidlig ute i nominasjonsvalgene og regnes som viktige stoppesteder på vei mot Det hvite hus.