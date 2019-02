Danmark utviser to Huawei-ansatte

I alt ble fire personer siktet for brudd på utlendingslovens bestemmelser om opphold og arbeid. To ble utvist, mens siktelsene mot de to andre ble frafalt, opplyser politiet i København mandag.

Huawei har fått søkelyset rettet mot seg den siste tiden etter at en rekke etterretningstjenester og regjeringer i Vesten har advart om at selskapet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Mandagens utvisninger er imidlertid ikke relatert til dette, ifølge Københavns-politiet.

I Danmark samarbeider Huawei med mobilselskapet TDC om å rulle ut 5G-mobilnettet.