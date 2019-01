EU advarer: Ingen automatikk i at Storbritannia får brexit-utsettelse

– For øyeblikket er dette bare et teoretisk spørsmål. Vi har ikke mottatt noen forespørsel om utsettelse, sier EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Men i London blir kravene om utsettelse stadig mer høylytte.

Opposisjonen vil ha en garanti fra statsminister Theresa May for at hun ikke vil la Storbritannia krasje ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Samtidig er et vedtaksforslag lagt fram i Underhuset som kan føre til at regjeringen blir tvunget til å søke EU om utsettelse dersom ingen skilsmisseavtale blir godkjent innen utgangen av februar.

Opp til EU

Men det er opp til EU å avgjøre om en slik søknad skal innvilges, påpeker Barnier.

– Dette er noe stats- og regjeringssjefene i EUs 27 øvrige medlemsland må avgjøre, sier han.

Vilkåret er enstemmighet. Dermed har ethvert medlemsland vetorett mot en britisk søknad om å få forhandlingsperioden forlenget.

Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Barnier forteller at flere av stats- og regjeringssjefene allerede har tatt opp saken med ham. Og det de lurer på, er hva vitsen med en utsettelse skal være.

I tillegg, påpeker han, kan en utsettelse komplisere valget til nytt EU-parlament i slutten av mai. Det skal nemlig velges uten britiske medlemmer.

Krever klarhet

Guy Verhofstadt, leder i EU-parlamentets brexitutvalg, mener det avgjørende spørsmålet er formålet med utsettelsen.

Er det snakk om en forlengelse for å gi britene tilstrekkelig tid til å holde nyvalg eller gjennomføre en ny folkeavstemning, eller fordi det trengs mer tid til å fullføre formalitetene, bør EU går med på det, mener han.

En forlengelse bare for å gi tid til nye forhandlinger mot et ukjent mål, er han derimot langt mer skeptisk til.

– Det vi ikke kan gjøre, er å bevege oss i en retning der det ikke er noen klarhet i det hele tatt om hva som vil skje i Storbritannia, sier Verhofstadt.

En utsettelse som bare forlenger usikkerheten, vil være negativ for både EU og Storbritannia, advarer han.