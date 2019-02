Huawei-grunnlegger: USA kan ikke knuse oss

I et intervju sier han til BBC at det ikke har foregått lyssky aktivitet i Huawei.

Datteren Meng Wanzhou er finansdirektør i selskapet og ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver i Canada i desember, etterlyst i USA for å ha løyet for amerikanske banker og ført dem bak lyset for å omgå USAs handelsrestriksjoner mot Iran. I alt er det nå 23 tiltalepunkter mot Meng og Huawei, fordelt på to hovedkategorier: Brudd på handelsrestriksjonene mot Iran og forsøkt på å stjele bransjehemmeligheter. Faren Ren sier følgende om anklagene.

– For det første er jeg svært kritisk til det USA har gjort. Denne typen politisk motivert handling er ikke akseptabel. USA liker å sanksjonere mot andre. Hver gang det dukker opp noe, bruker de det som virkemiddel. Vi er imot det. Men nå som vi har gått den veien, vil vi la domstolene avgjøre saken, sier Ren.

Kan ikke ta Huawei

Dmitry Lovetsky, AP / NTB scanpix

I forrige uke sa USAs visepresident Mike Pence at Huawei og andre kinesiske telekommunikasjonsselskaper utgjør en sikkerhetstrussel. Han oppfordret USAs allierte til å ta dette på alvor og være «årvåkne og avvise ethvert selskap som kan gå på akkord med integriteten» til kommunikasjonsteknologien og de nasjonale sikkerhetssystemene. Australia, New Zealand og USA har allerede blokkert eller bannlyst Huawei fra å bidra med utstyr og teknologi til utbygging av deres fremtidige 5G-nett, og Canada vurderer nå situasjonen. Huawei er på jakt etter samarbeidspartnere for å bygge ut trådløst 5G-nett i Europa, blant annet i Norge.

Ren avfeier at USAs advarsler mot Huawei kan ødelegge selskapet.

– Det er ingen mulighet for at USA kan knuse oss. Verden kan ikke kutte oss ut, fordi vi er mer avansert, sier Ren.

Han påpeker at om USA overbeviser flere land om å ikke bruke Huawei, vil selskapet bare skalere ned virksomheten i en periode.

– Slukker de lyset i Vesten, vil Østen fremdeles skinne. Blir det mørkt i nord, er det fremdeles sør. USA representerer ikke verden. USA representerer bare en del av verden, poengterer Ren.

Om spionasje

Huawei er Kinas største private selskap og har vært i søkelyset for bindingene til landets regjering. USA og flere andre land har uttrykt bekymring for at teknologien kan brukes av Kinas etterretningstjeneste til å spionere på andre land. I henhold til kinesisk lovgiving må selskaper «støtte, samarbeide og bidra til nasjonalt etterretningsarbeid». Ren sier imidlertid til BBC at spionasje er en risiko han ikke er villig til å ta.

– Den kinesiske regjeringen har allerede sagt klart fra at den ikke vil installere noen bakdører. Og vi vil ikke installere noen bakdører heller, sier han.

– Selskapet vårt vil aldri drive med spionasje, forsikrer han og lover at han vil lagt ned virksomheten om han oppdaget at det var tilfelle.