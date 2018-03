Amerikanske forsvarskilder: Putin bløffer om nye våpen

Knapt to uker før det russiske presidentvalget fortalte president Vladimir Putin om nye atomvåpen som Russland har utviklet. Han skrøt av landets evne til å utslette Vesten med nye atomvåpen.

– Intet missilforsvarssystem kan stoppe disse rakettene, sa Putin. Han ga USA og NATO skylden for at verden er inne i en ny og alvorlig atomopprustning.

– Det finnes ikke noe tilsvarende som våre våpen i resten av verden foreløpig, sa han.

Tror Putin bløffer om nye våpen

Videoene Putin viste frem sendte et tydelig signal til USA – i én av dem ble Florida, der Donald Trump har sin vinterbolig, presentert som et mål for de russiske atomvåpnene.

Amerikanske forsvarskilder var raskt ute med å tone ned trusselen fra den russiske presidenten.

– Vi er ikke overrasket over Putins kunngjøring, og det amerikanske folk kan være sikre på at vi er godt forberedt, sier Dana White, talskvinne i Forsvarsdepartementet.

White legger til at USA er i stand til å reagere på «alt som måtte komme vår vei».

Forsvarskilder i USA sår også tvil om Putin snakker sant når han forteller om de avanserte nye våpnene Russland skal ha utviklet.

– Myndighetskilder sier at Russlands atomvåpenmissiler ikke er operasjonelle ennå, at de fortsatt er i forskningsfasen og at de har kræsjet mens de er blitt testet i Arktis, sier en forsvarskilde til Lucas Tomlinson i Fox News.

U.S. officials say Russia's nuke powered cruise missile not operational yet, still in 'R&D' phase and has crashed recently in testing in the Arctic, despite claims by Putin today. — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 1, 2018

Heller ikke den norske forskeren Kristin Ven Bruusgaard, som har spesialisert seg på den russiske atomvåpenstrategien, er overbevist om at Putin snakket sant.

– Noe av det han viste frem er våpentyper som vi vet allerede er i produksjon. Men når det gjelder en del av de andre, er det nok mer snakk om ambisjoner enn ting de faktisk har kapasitet til per i dag, sier Bruusgard, som for tiden er på utlån fra Institutt for forsvarsstudier til Stanford University i California.

Nytt våpenkappløp

Uansett vekker Putins tale bekymring, mener den norske forskeren.

– Dette minner om den typen våpenkappløp vi har sett tidligere. Det er jo en dårlig nyhet. Det lover veldig dårlig for videre nedrustning. Både Russland, USA og en del NATO-allierte blir stadig mer bekymret for kapasitetene som finnes på den andre siden. Derfor føler de at de må gripe til mottiltak. Det er jo potensielt destabiliserende og kan skape kriser som kan eskalere, sier Bruusgaard.

USA og Russland må komme seg ut av denne spiralen og finne veien tilbake til forhandlingsbordet, sier Michael McFaul, amerikanernes tidligere ambassadør i Moskva.

– Dette bør få Trump til å våkne opp, skriver han på Twitter.

Putin's announcement today about his new nuclear weapons aimed at us should be a wake up call to Trump. Time to stop pretending that Vlad can be His friend. & also time to restart arms control negotiations with Moscow. New START treaty needs amendment now. Immediately. — Michael McFaul (@McFaul) March 1, 2018

Også førsteamanuensis Målfrid Braut-Hegghammer ved Universitetet i Oslo er bekymret for et nytt atomvåpenkappløp.

Både USA og Russland ekspanderer og utvikler sine kjernevåpenarsenal. At begge er så tydelige på dette, kan inspirere andre land til å ønske seg kjernevåpen. Dersom kanalene for rustningskontroll forvitrer, noe Putins uttalelser antyder, kan det sparke i gang nye kappløp, sier hun.

– Stor bekymring for oss som sitter i midten

Braut-Hegghammer forsker på sikkerhetspolitikk og spredning av atomvåpen og mener signalene både fra Moskva og Washington gir grunn til bekymring. Hun peker på at USA allerede har sagt at de vil fornye og utvikle sitt atomvåpenarsenal.

– Russland moderniserer og utvikler sitt arsenal og legger vekt på at de har stor rekkevidde og kan omgå missilforsvar hos USA og NATO-allierte. Det er for å signalisere at slike tiltak ikke legger begrensninger på russiske kjernevåpen, inkludert deres evne til å slå tilbake etter et førsteangrep, sier Braut-Hegghammer til Aftenposten.

Hun understreker at hun ikke oppfatter Russland som mer villig til å bruke atomvåpen, men at Putin ser på denne typen våpen som relevant til bruk i forsvar av landet og deres allierte.

– Jeg oppfatter det sentrale poenget til Putin som at kjernevåpen er et sentralt og relevant virkemiddel for Russland. Det er egentlig ikke nytt. Men det er et viktig signal at han sier det igjen så eksplisitt, sier førsteamanuensis Målfrid Braut-Hegghammer ved Universitetet i Oslo.

Og legger til:

– Jo flere typer kjernevåpen som begge land har og jo tydeligere de er på at dette er et anvendbart våpen, jo større er faren for feilkalkulering og menneskelig svikt. Det er en stor bekymring for oss som befinner oss i midten.