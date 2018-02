Han sto frem som russisk «nett-troll». Så kom politiet på døren

Mindijarov sier til avisa The Moscow Times at han ble pågrepet søndag kveld, mistenkt for å ha ringt inn en falsk bombetrussel.

Pågripelsen kom bare timer etter at han hadde latt seg intervjue av flere amerikanske aviser om hvordan han jobbet da han var ansatt ved Internet Research Agency, en såkalt trollfabrikk i St. Petersburg.

Mindijarov ble avhørt av politiet og deretter løslatt. Han nekter skyld i det han er blitt anklaget for.

Ville påvirke valget

Internet Research Agency har fått stor oppmerksomhet etter at spesialetterforsker Robert Mueller i forrige uke siktet 13 russere og tre selskaper for innblanding i presidentvalget i USA.

Den beryktede trollfabrikken står øverst på listen i siktelsen.

Selskapet finansieres etter sigende av Jevgenij Prigozjin, en russisk forretningsmann med forbindelser til Kreml.

Trollfabrikken hadde ifølge siktelsen hundrevis av ansatte. De poserte som amerikanere og brukte sosiale medier til å nå publikum i USA.

Målet, fastslår Mueller, var å påvirke amerikansk politikk, og spesielt å påvirke presidentvalget i 2016 – til fordel for Donald Trump.

Skapte falske diskusjoner

I et intervju med nyhetsbyrået Associated Press sier Mindijarov at siktelsen er velbegrunnet.

Selv var han ikke god nok i engelsk til å få jobbe i trollfabrikkens avdeling for Facebook, forteller Mindijarov i intervjuet. De som jobbet der, kunne engelsk flytende.

Da han selv jobbet på trollfabrikken, hadde den rundt 400 ansatte. Trollene jobbet ifølge Mindijarov i grupper for å sette i gang falske diskusjoner på nettet.

– Vi jobbet i grupper på tre der én var skurk, én var helt og den tredje var nøytral, forteller han.

– Én kunne for eksempel skrive at Putin var dårlig, så kunne den andre skrive at det ikke stemte, mens den tredje bekreftet det den andre sa, og postet et bilde.

Postet døgnet rundt

Mindijarov begynte der i 2014. Han kunne produsere 200 kommentarer om dagen. Men han likte ikke jobben og sluttet etter bare noen måneder.

En annen tidligere ansatt, Ljudmila Savtsjuk, beskriver trollfabrikken som en svært effektiv virksomhet som spydde ut poster døgnet rundt.

Også hun jobbet i innenriksdelen av fabrikken. Men erfaringen stemmer overens med det som beskrives i Muellers siktelse, fastslår hun.

– Poster og kommentarer ble skrevet for å forme holdningene til russere i bestemte spørsmål, og som vi ser, funker det i andre land også.