Da den russiske eks-spionen Aleksandr Litvinenko ble forgiftet på britisk jord og døde av det giftige stoffet polonium i 2006, var Theresa May innenriksminister. Hun ble anklaget for ikke å reagere raskt og kraftig nok, selv om hendelsen førte til isfront mellom Storbritannia og Russland.

Nå er May statsminister og har gitt Russland frist til midnatt natt til onsdag med å svare på hvordan den sovjetutviklede giften Novitsjok havnet i den engelske byen Salisbury og forgiftet dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia.

Russland avviser at de står bak angrepet.

PA / AP

– Kommer det ikke noe troverdig svar, vil vi konkludere med at dette er rettsstridig maktbruk begått av den russiske staten mot Storbritannia. Jeg vil komme tilbake til Underhuset og redegjøre for hele rekken av tiltak som vi vil sette inn som svar, sa May i Underhuset mandag.

Ifølge britiske medier kan dette dreie seg om alt fra cyberangrep til frysing av pengene til rike russiske oligarker.

Fem til åtte ganger mer dødelig enn sarin. Dette er nervegassen som er brukt mot eksspionen.

Her er noen av straffereaksjonene som britene nevner:

1. Kaste ut diplomater: Dette er vanlig i forbindelse med diplomatiske konflikter. Spørsmålet er om det vil begrense seg til «vanlige» ansatte på den russiske ambassaden i London, eller om det også vil omfatte ambassadøren, noe som kan føre til at den britiske ambassadøren i Russland blir utvist derfra.

Stefan Rousseau /AP

2. Boikotte fotball-VM: Dette ble tidlig luftet som en mulighet av den britiske utenriksministeren Boris Johnson. Britiske medier innvender at det vel så mye kan føles som en straff av det engelske fotballandslaget. Det regnes som mer sannsynlig at britiske politikere eller andre høytstående personer lar være å dra til Moskva for å se på turneringen.

3. Cyber-angrep: Ifølge avisen The Times forbereder flere statsråder et cyber-motangrep etter det statsministeren har beskrevet som en hensynsløs handling mot Storbritannia.

En kilde i regjeringsapparatet sier til avisen at det å sette ut skadelig programvare, såkalt malware, er en mulighet som blir vurdert. En cyberoperasjon mot Russland ville i så fall kunne innebære angrep mot datanettverk i maktapparatet i Kreml og mot troll-fabrikker som etter britenes mening produserer falske nyheter for det russiske regimet, ifølge The Times.

HANNAH MCKAY / Reuters

4. Gjøre livet surere for oligarker: En rekke av Russlands rikeste menn bor i Londons mest fasjonable strøk og har investert store verdier i Storbritannia. Det gjelder blant annet Chelsea-eier Roman Abramovitsj. Kommentator Gideon Rachman i Financial Times skriver at det er sannsynlig at Storbritannia vil sette i verk tiltak mot russere innen business og finans. Det kan for eksempel skje ved at man hindre tilgang til penger og luksusboliger inntil det er redegjort for hvor pengene kommer fra, ifølge BBC. May kan også stenge landet for mektige russere som anklages for menneskerettighetsbrudd, og dessuten fryse midlene deres.

5. Strupe TV-kanal: TV-kanalen RT, tidligere Russia Today, har kontorer i en rekke land, også Storbritannia. Kanalen er omstridt og under tilsyn av det britiske medietilsynet. Det å stenge en TV-stasjon vil imidlertid kunne bli politisk vanskelig fordi slikt forbindes med regimer Storbritannia nødig vil sammenligne seg med.

6. Hindre banker: Hvis russiske banker blir hindret i å bruke det internasjonale banksystemet swift, kan det gjøre det vanskeligere for russere i internasjonal handel.

7. Nye sanksjoner: EU har alt iverksatt økonomiske sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Krim i 2014. Det kan bli en ny diskusjon om dette, men den politiske situasjonen i flere EU-land kan gjøre det vanskelig å få til kraftigere sanksjoner.

KACPER PEMPEL / Reuters

8. Økt NATO-nærvær: Theresa Mays advarsler til Russland i Underhuset mandag har fått enkelte til å spekulere på om giftangrepet kan betraktes som et angrep som utløser NATOs artikkel 5 – at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle. Ifølge BBC toner Mays folk ned dette. I stedet spekulerer britiske medier på om det kan bli aktuelt å øke NATO-nærværet i Øst-Europa.

Vil prøve å få med allierte

Storbritannia vil mest sannsynlig prøve å få med seg sine allierte på en eller flere reaksjoner. Men, som The Guardian-kommentator Patrick Wintour påpeker: Ingen av alternativene er enkle.

– Brexit og Donald Trumps ambivalens i forhold til Putin gjør dette til en diplomatisk utfordring for det britiske utenriksdepartementet, skriver han.

Utenriksminister Boris Johnson sier at de vil kunngjøre tiltak onsdag dersom Russland ikke kommer med noen god forklaring innen midnatt.