Det sa Altmaier til reportere utenfor Det hvite hus i Washington mandag. Ministeren hadde ingen detaljer om en mulig løsning etter møtet med USAs handelsminister Wilbur Ross, som også delte Altmaiers optimisme.

– Vi hadde en veldig konstruktiv utveksling om alle relevante forhold i vår økonomiske relasjon med et mål om å roe ned spenningen om handel, sa de to ministerne i en felles uttalelse.

Amerikanske handelspartnere, industrigrupper og politikere har lenge gått på nåler i frykt for en stor handelskonflikt etter at president Trump kunngjorde at han ville innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium.

– Dette er proteksjonisme som krenker nære partnere som EU og Tyskland og begrenser frihandelen, har Tysklands næringsminister Brigitte Zypries uttalt.

EU har truet med represalier

EU har allerede truet med å gjengjelde Trumps toll med en liste over amerikanske eksporter som Levi's-bukser, motorsykler og peanøttsmør. Et kompromiss vil kunne redusere frykten for svakere økonomisk vekst.

– Jeg har tett kontakt med den ansvarlige EU-kommissæren, sa Altmaier og refererte til EUs handelskommissær Cecilia Malmstöm.

Malmström sa mandag at hun er villig til å jobbe konstruktivt med Washington for å nå en felles løsning, men påpekte igjen at europeiske eksportører ikke burde bli underlagt den nye tollen.

Tirsdag skal Altmaier også møte USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Trer i kraft denne uken

Den formelle begrunnelsen for tollen er at USA produserer så lite stål og aluminium at det utgjør en trussel mot landets sikkerhet.

Tollen trer i kraft 23. mars og vil i utgangspunktet ramme alle land unntatt Canada og Mexico. De får utsettelse til de eventuelt går med på USAs vilkår i forhandlingene om en ny frihandelsavtale.

Andre allierte land kan også få unntak om de setter seg til forhandlingsbordet med USA, har Trump lovet. Forrige uke opplyste en kilde til VG at Norge trolig får unntak fra straffetollen.